【小米 1810】 小米印度子企被指控涉嫌違反外匯交易 遭沒收逾7億美元 股價一度急跌近7%

印度政府表示，內地手機生產商小米集團（01810）涉嫌非法向外國實體匯款，扣押其在當地銀行帳戶逾7億美元。拖累小米股價今日（3日）急挫，低見11.4元，最多跌6.6%，最新報11.6元，跌4.9%，成交額7.8億元。

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印度聯邦打擊金融犯罪機構上周六（4月30日）指，由於中國科技公司小米（Xiaomi）在印度子公司涉嫌向外國實體企業非法匯款，印方已從該公司在當地銀行帳戶扣押7.25億美元。印度執法局（Enforcement Directorate）發表聲明指，調查顯示小米從2015年至今，以支付特許權使用費名義，向包括小米集團在內的3個外國實體匯出大筆資金。

小米印度公司回應指，公司營運完全符合印度法律法規，相關滙款和給予銀行的資料都是合法真實，會與當局緊密合作，以釐清誤會。印度一直是小米重要的海外市場，據市場調查機構Counterpoint Research數據顯示，去年印度智能手機市場收入達380億美元，按年增長27%。而去年印度智慧型手機銷售商以小米排名第一，市場份額達24%。

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記者：郭秀慧