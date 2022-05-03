【Mirror姜濤】HSBC滙豐應用程式擴大Well+計劃、完成挑戰送2000元獎賞錢　投保單送姜濤產品

▲ 滙豐推全新健康計劃Well+ 完成挑戰可賺最多2000元獎賞錢

HSBC滙豐 （00005） 新推具遊戲元素的「Well+」健康計劃，所有使用HSBC HK App的香港用戶毋須買滙豐保險也可免費參與，當中包括與身體、心靈及財務健康相關的不同等級挑戰。若為滙豐保險用戶，參與Well＋有機會賺取最多2000元的滙豐「獎賞錢」。滙豐繼續與香港男子組合Mirror成員姜濤合作，由姜濤任Well+大使，用戶選用指定服務將獲姜濤產品。

由現在至5月31日，參加Well+並且在滙豐分行或視像會議完成所需的財務狀況檢查的客戶，將會收到姜濤限量版的健康心意卡套裝。

在這段期間透過分行、視像會議或電話熱線參加 Well+及購買新保單的客戶，將會收到「Well+ x 姜濤」珍藏禮盒或「Well+ x 姜濤」運動毛巾。

滙豐：應用程式有170萬活躍用戶 今年首季香港保險業務NBV增38%

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶及市場策劃主管許長虹指，滙豐香港至今有170萬名活躍流動理財用戶。

滙豐保險香港行政總裁文德華則示，滙豐保險香港今年首季新業務價值按年增長38%，並稱即使今年首季滙豐分行服務因應疫情而不斷暫停，3月有約4成客戶經網上投保，反映該行數碼銀行服務成熟，員工仍能經網上為客戶服務。

滙豐最新擴大Well＋計劃至非滙豐保險客戶，滙豐保險香港首席健康保障業務總監陳曦表示，目前有約3成滙豐香港應用程式用戶已經有使用保險服務，但未為新計劃擴大後的上客數字訂下目標。陳曦續稱，Well＋計劃推出14個月以來，約7成客戶都是20歲至40歲人士，一半為首次投保，反映業務年輕化。

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