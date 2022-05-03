  • 24°C
香港時間 : 2022503日 (二) 18:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Mirror姜濤】HSBC滙豐應用程式擴大Well+計劃、完成挑戰送2000元獎賞錢　投保單送姜濤產品

股市 18:02 2022/05/03

分享：

分享：

滙豐推全新健康計劃Well+　完成挑戰可賺最多2000元獎賞錢

HSBC滙豐 （00005） 新推具遊戲元素的「Well+」健康計劃，所有使用HSBC HK App的香港用戶毋須買滙豐保險也可免費參與，當中包括與身體、心靈及財務健康相關的不同等級挑戰。若為滙豐保險用戶，參與Well＋有機會賺取最多2000元的滙豐「獎賞錢」。滙豐繼續與香港男子組合Mirror成員姜濤合作，由姜濤任Well+大使，用戶選用指定服務將獲姜濤產品。

由現在至5月31日，參加Well+並且在滙豐分行或視像會議完成所需的財務狀況檢查的客戶，將會收到姜濤限量版的健康心意卡套裝。

在這段期間透過分行、視像會議或電話熱線參加 Well+及購買新保單的客戶，將會收到「Well+ x 姜濤」珍藏禮盒或「Well+ x 姜濤」運動毛巾。

滙豐：應用程式有170萬活躍用戶　今年首季香港保險業務NBV增38%

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶及市場策劃主管許長虹指，滙豐香港至今有170萬名活躍流動理財用戶。

滙豐保險香港行政總裁文德華則示，滙豐保險香港今年首季新業務價值按年增長38%，並稱即使今年首季滙豐分行服務因應疫情而不斷暫停，3月有約4成客戶經網上投保，反映該行數碼銀行服務成熟，員工仍能經網上為客戶服務。

滙豐最新擴大Well＋計劃至非滙豐保險客戶，滙豐保險香港首席健康保障業務總監陳曦表示，目前有約3成滙豐香港應用程式用戶已經有使用保險服務，但未為新計劃擴大後的上客數字訂下目標。陳曦續稱，Well＋計劃推出14個月以來，約7成客戶都是20歲至40歲人士，一半為首次投保，反映業務年輕化。

相關文章：

【姜濤生日】姜濤粉絲逼爆銅鑼灣為偶像慶生　救援昔日消費旺區？　銅鑼灣空置率有幾高？

【Mirror姜濤】滙豐保險再夥拍Mirror姜濤　宣傳財富增值保險產品（多圖）

港股 保險公司 手機Apps 著數優惠 組合 Mirror 姜濤 運動 香港 滙豐控股（00005）

上一篇文章

【京東系】京東健康遭創辦人劉強東減持套現4.4億　上市近17個月首次沽貨

下一篇文章

【美團3690】紅杉資本沈南鵬上周再沽62億元美團　不足一個月累套122億元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【看淡A股】交銀國際洪灝盛傳因預測上證低於3000點　被責令禁言處分、Twitter暗示已離職
【看淡A股】交銀國際洪灝盛傳因預測上證低於3000點　被責令禁言處分、Twitter暗示已離職
【馬雲行蹤】央視報道杭州拘「馬某」涉違國家安全、後改稱「馬某某」　阿里巴巴收復1700億市值、馬雲現身種樹？
【馬雲行蹤】央視報道杭州拘「馬某」涉違國家安全、後改稱「馬某某」　阿里巴巴收復1700億市值、馬雲現身種樹？
【港股市況】恒生指數升12點、高低波幅643點　滙豐升逾2%領市　阿里巴巴跌逾1%險守100關（不斷更新）
【港股市況】恒生指數升12點、高低波幅643點　滙豐升逾2%領市　阿里巴巴跌逾1%險守100關（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升99點　納指期貨升0.5%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升99點　納指期貨升0.5%（不斷更新）
【放寬堂食】5.19第二階段放寬社交距離　3項措施提早5.5放寬、食肆周四起可8人一枱　酒吧股曾乾升7成
【放寬堂食】5.19第二階段放寬社交距離　3項措施提早5.5放寬、食肆周四起可8人一枱　酒吧股曾乾升7成
【互聯網監管】中央據報停科網監管　擬入股科技巨頭1%　恒生科技指數早市跌4%、午後曾倒升
【互聯網監管】中央據報停科網監管　擬入股科技巨頭1%　恒生科技指數早市跌4%、午後曾倒升
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款