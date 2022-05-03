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【ET講股通】孫運喜：正面訊號（附time code）

股市 16:39 2022/05/03

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港股上周五大市升逾800點，恒生指數5月首個交易日回吐低開161點，早段曾跌逾400點，其後倒升，恒生指數半日升24點，報21114點，成交673億元，午後反覆爭持。阿里巴巴 （09988） 跌逾1%；京東 （09618） 、小米 （01810） 分別跌逾5%及4%；美團 （03690） 、騰訊 （00700） 靠穩。港股出現正面訊號？iMoney主編孫運喜（Ricky）3時45分於《ET講股通》為你分析。

Time code
00：13 - 港股今日市況速覽
02：37 - 正面訊號（一）：內地PMI創2年低位　市場對壞消息反應未算激烈
03：37 - 正面訊號（二）：官方澄清馬雲未有被捕　阿里巴巴 （09988） 及科技股反彈
05：12 - 正面訊號（三）：內房政策再鬆綁　6方面措施穩地產
06：06 - 正面訊號（四）：上周習近平召開中央政治局　市場正面解讀會議表態
08：24 - 觀眾問股：眾安在綫 （06060） 40元有貨點操作？
11：42 - 觀眾問股：中移動 （00941） 大市轉好仍一直未升　現時可以買入？
13：14 - 觀眾問股：中移動 （00941） 53.4 有貨溝貨抑或換馬買騰訊 （00700）
17：17 - 觀眾問股：香港電訊 （06823） 於10.62元加注買入1萬股本打算收息　現時賺價已被息率更高　5月17日除淨應先沽出賺價
20：25 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 如今日收市企穩100　明日是否可跟進
25：51 - 觀眾問股：滙豐 （00005） 54元有貨仲揸吾揸？
29：14 - 港股收市市況速報　21100點水平有回吐壓力短線料整固
31：06 - 潛力股推介：亞美能源 （02686）

立即收看：https：//video.hket.com/video/3243560
有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

欄名 : ET講股通

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