【新股IPO】百果園提交港上市申請 傳集資最少39億元

內地水果零售企業深圳百果園提交香港主板上市申請，獨家保薦人為摩根士丹利，根據百果園初步招股文件顯示，百果園主要銷售水果，同時銷售包括果乾、果汁等水果衍生產品，擁有超過5351家門店，遍佈全國22個省市超過130個城市；綫上銷售渠道包括百果園手機APP、百果園微信小程序、天貓、京東等電商平台。

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根據弗若斯特沙利文，按2021年水果零售額計，百果園在中國所有銷售水果的零４售企業中位列第一；按水果零售額計，百果園亦在中國所有水果專營零售企業中位列第一，規模是第二名的2.8倍。百果園去年收入達102.89億元人民幣，按年升16.22%，盈利約2.35億元人民幣，按年升近3.79倍。

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記者：張以正