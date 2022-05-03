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【港元定存】1年港元定存最高息2.1厘 大戶最多賺息21萬元

15:39 2022/05/03

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長假後復市，暫僅得招商永隆出擊，推港元快閃特惠息。

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零售綠債 （新上市編號：04252） 於本周五（5月6日）截止，港銀續加港元定期存款息，招商永隆今天（3日）作突擊，推1年港元定存享2.1厘息率，問鼎高息王。這中資行1年期港元定存的門檻為1萬元，如以上限1000萬元計，全期穩袋21元萬利息，但優惠屬快閃，只限1日。而長假後港元拆息表現參差，1年拆息微升至2.13厘，凸顯中小業界在牌面上未再蝕本搶存。

此外，自從綠債於上周二（4月26日）正式推售，至今共有6間大小行加港元定存息，包括小米 （01810） 牽頭的虛擬銀行天星（AirStar Bank）等。

政府重啟零售綠債認購【下一頁

比併港元定存短中長息，現時7天年息以集友的5.8厘奪冠，1個月年息以滙豐（HSBC）的5厘居首，3個月年息是眾安（ZA Bank）的6.8厘稱王。半年期則有雙冠，東亞 （00023） 及平保 （02318） 旗下虛擬銀行平安壹賬通（PAOB）俱為1.5厘年息而稱霸。一年期亦有雙冠王，富邦及招商永隆息率皆為2.1厘。兩年年息以渣打香港 （02888） 的2.2厘最高。

上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉回應本報查詢透露，綠色零售債券開售至今客戶反應踴躍，平均認購額約8萬元，預料最終超額認購2倍或以上，凍結資金可能超逾500億元。

另方面，綠債於5月19日在港交所 （00388） 正式上市，市料受ESG基金或保險等大戶追捧，陳志偉預期，綠債首日掛牌的造價或有機會升至103元。

問及市場預期聯儲局於本周四（5日）重手加息半厘，會否不利包括iBond （04246） 在內的債價表現，陳志偉認為，現時市場對美國加息預期上升，或因而導致iBond最近的價格走低。不過，由於綠債與環保項目掛鈎，切合近年市場對新興ESG投資產品的需求，疊加保底息有2.5厘，相信綠債的價格表現會較理想。

抽綠債還是做定存穩賺高息？ 專家教4招賺盡回報【下一頁

另一邊廂，券商與銀行各出奇招谷綠債客，如陸金所提供豁免多項收費的8免、耀才 （01428） 有11免、英皇證券有12免、富途13免、長橋證券（LongBridge）14免、uSMART盈立證券更多達18免。倘以零成本借孖展，則以輝立最慷慨、最多可抽10手（每手1萬元）。致富證券為合資格新客送300元Donki現金券、現有客戶成功推薦新客亦獲贈50元超巿現金券。

中銀香港 （02388） 個人數字金融產品部副總經理周國昌日前表示，是次零售綠債的最低回報已上調至2.5厘，加上市場預期通脹緩緩升溫，客戶取得更高的浮息回報機會亦會增加，對追求穩健收益的投資者來說具有吸引力。中銀香港鼓勵客戶使用電子渠道或電話方式認購綠債，而經網上銀行、投資服務熱線或分行認購費用全免，且經該行成功認購的客戶更可自動參加抽獎，有機會贏取MacBook或iPhone等超過350份豐富獎品。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

天星銀行 虛擬銀行 通脹債券 通脹 iBond 綠色債券 招商永隆 港元定期存款 定期存款

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