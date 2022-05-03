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【職場熱話】女上司難相處？ 態度差常罵人 又不給予指示 打工仔苦言：想遞信唔做

理財智慧 17:31 2022/05/03

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打工仔無法選擇上司，若然遇上好上司的確難得。不知工作多年的你們又覺得男上司或女上司更好呢？近日就有網民在討論區發文指認為女上司很難相處，態度惡劣又不會給予指示，下屬做錯就只會責罵，因而感到很辛苦想辭職，又擔憂難找工作因而感到無奈。

樓主經歷：

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【職場熱話】為防下屬偷懶  上司在辦公室做一事監視員工   打工仔連上廁所也被管感失自由下一頁】 

同場加映：【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

有網民表示認同「以前跟過。又惡又以為自己人緣好，其實很多人都怕了她，打工這麼多年，真心覺得跟男上司好很多」、「之前跟過女上司，她像嫁了給工作，真的很恐怖」、「我也跟過女上司，她完全不知道自己要什麼，工作只會一改再改」。

亦有網民指「不一定。我跟男上司也跟你情況也一樣，最後還是走了」、「女人做上司好不好是運氣，不一定差，也可以很好說不定。男的比較可以用自己方法跟他磨合，女就只有夾和不夾，不和就怎麼配合她也不會喜歡你」、「男女上司我也有跟過，性別沒有太大影響，最關鍵是本身性格和人品」。

同場加映：【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置  

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責任編輯：陸盈希

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