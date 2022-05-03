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【美股焦點】英國石油首季錄得巨額虧損　退出俄羅斯油企Rosneft持股減值255億美元　經調整業績遠勝預期

股市 15:29 2022/05/03

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【美股焦點】英國石油首季錄得巨額虧損　退出俄羅斯油企Rosneft持股減值255億美元　經調整業績仍造好

全球最大石油化工企業之一的英國石油公司（美：BP）發布首季業績，期內集團由於退出俄羅斯石油公司Rosneft Oil Co.的19.75%持股，造成相關減值255億美元，拖累首季淨虧損203.8億美元，然而英國石油受惠石油和天然氣交易利潤等，首季基本重置成本利潤（Underlying replacement cost profit）按年增53.5%至62.5億美元，遠勝於市場預測的44.9億美元。

英國石油宣布，將季度回購水平由15億美元提高至25億美元。英國石油稱，首季利潤造好是由於石油和天然氣貿易部門表現良好，石油和天然氣價格較高，以及煉油業務利潤率強勁。

英國石油 CEO：退出俄羅斯沒有改變公司的戰略

英國石油首席執行官Bernard Looney表示，退出俄羅斯和由此產生的減值並沒有改變公司的戰略、財務框架或對股東分配的預期。

Looney又稱，英國石油在俄羅斯首度入侵後96 小時內即決定退出當地市場，而相關財務影響反映在上季業績。他直言，今年交易開局非常好，淨債務連續第八個季度減少。

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【國際油價】IEA下調全球石油需求預測　受累內地疫情壓遏石油需求

【美股業績】受惠石油及天然氣價格上升　英國石油去年淨利潤創8年高並勝預期

美股 英國石油（美：BP）

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