【土地政策】政府提高收地賠償 特惠補償制度由四級併為兩級 當局預計未來5年增63億開支

發展局今日宣布將優化收地清拆補償安排，現有的特惠補償制度將由四級合併為兩級，當局預計，新安排下，未來5年將增加63億元補償開支。

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現有特惠補償制度原本分為甲﹑乙﹑丙﹑丁四級，並視乎農地，屋地提供不同補償價格，而新制度會將四個級別合併為兩個級別，分別為「第一級別」（適用於發展用途所需的土地，例如新發展區、房屋、經濟發展用途以及相關公共設施）補償金額等同現行制度的甲區補償水平，每呎補償率1,302元（農地）以及2,583元（屋地）。

而「第二級別」（適用於非發展用途所需的土地，包括鄉郊改善及保育用途）的補償金額則訂為「第一級別」的一半。每呎補償率651（農地）以及1,292元（屋地）。

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目前已知會有10個項目納入新補償安排，當中包括元朗橫洲及粉嶺皇后山等公營房屋項目，發展局預計，未來5年會收回500公頃的私人土地，在今次改動後，將多用63億元收地。

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記者：鄭日棱