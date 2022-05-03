【馬某風波】 「馬某」被捕報道嚇窒投資者 及後澄清是「馬某某」 阿里巴巴股價一度急跌逾9%

今早（3日）《央視新聞》報道，於2022年4月25日，杭州市國家安全局對涉嫌利用網絡從事危害國家安全活動人員「馬某」依法採取刑事強制措施，目前此案正在深入調查中。由於報道涉及的字眼，如「杭州」、「網路」及「馬某」，引發市場揣測涉事人是阿里巴巴（09988）創辦人馬雲。受消息影響，阿里股價一度重挫9.4%，低見92.5元。阿里健康（00241）亦跌逾6%，低見4.27元。

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《環球時報》英文版更指出，「馬某某」是一家資訊科技公司硬件研究及發展部門主管。而該報前總編胡錫進隨後於微博發文指，據他向權威部門確認，杭州市國家安全局抓的是「馬某某」，不是「馬某」，寫「馬某」的報導都是不準確。隨後，《央視新聞》亦更正報道內容，將「馬某」改為「馬某某」，即意味並非涉及馬雲。隨著消息釐清，阿里巴巴跌幅收窄，並重上「紅底股」，最新報100.7元，跌1.4%，成交額95.6億元。

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記者：郭秀慧