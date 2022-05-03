【堂食放寬】YOHOMALL推甜品半價優惠吸客　料5月商場人流按月增三成

▲ YOHOMALL推甜品半價優惠吸客 料5月商場人流按月增三成

本港社交距離措施將進一步放寬，最早本周四（5月5日）起，食肆每枱人數上限增至8人。新鴻基地產 （00016） 旗下YOHO MALL推出「Sweet Obsession半價通行證」，聯同逾十間人氣甜品店推高達半價優惠。

林鄭宣布5.19第二階段放寬社交距離，3項措施提早5.5放寬【下一頁】

新鴻基地產代理有限公司租務部副總經理（推廣）陳潔儀表示，上月晚市堂食得以恢復之後商場人流暢旺，同時為迎接母親節商機，因此推出「Sweet Obsession半價通行證」，藉社交距離措施放寬、消費券推動等因素下，預期商場5月人流及生意額按月上升三成及五成。

據悉，由即日起，The Point會員可以2500積分，換領「Sweet Obsession半價通行證」，憑證於指定的甜品及烘焙熱點名單中，任選一間享高達50%優惠，參與店鋪包括Italian Tomato、Godiva、Venchi及LUCULLUS等。

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