【歐洲股市】歐股閃崩　瑞典股市5分鐘內急挫8%　花旗：交易員輸入錯誤所致

歐洲股市在5月首個交易日一度閃崩，瑞典斯德哥爾摩綜合指數盤中曾5分鐘內急挫8%，隨後大幅反彈，收市跌近2%。受北歐股市閃崩拖累，丹麥、挪威、德國、意大利和法國的指數亦下跌，泛歐Stoxx 600指數一度跌3%。

花旗集團承認，其一名交易員在歐洲股市早上交易時段，輸入一筆交易時出錯，但已在數分鐘內發現並糾正。

負責營運斯德哥爾摩交易所的納斯達克表示，股市急跌是由一筆「重大訂單」所致，沒有發現有系統干擾，經過檢視後，亦未見有理由要取消相關交易。

瑞典金融監管機構早前表示，正調查事件，會與納斯達克保持聯繫。

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責任編輯：黃苑筠