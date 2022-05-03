【職場熱話】任職設計月薪32K 跳糟新工達38K卻要常加班 港男對轉工與否感兩難

想要有可觀的薪金自然便要付出相應的勞力，不能想著又要輕鬆又要高薪厚職。近日就有網民在「連登」討論區發文指自己任職設計小型公司，月薪最高有32K，而新工卻高達38K，卻要經常加班，因而對於轉工與否感猶豫。

樓主經歷：

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有網民認為「是我就不走，加薪變相等於加班費，不覺得有好處」、「不轉工都存到錢，賺少點不是問題」、「不要轉，多一點錢卻要常加班，健康差了，完全不值得」。

亦有網民指「走，做一段時間接受不了再轉，叫價可以高點，除非新工很難轉走」、「這個世界不是只有兩份工給你選擇」；有網民客觀分析「高一點工資但要常加班，有錢都沒時間花。不過要看你想怎樣拼搏，覺得Work Life Balance重要還是寧願冒險幾年賺多啲錢離開」、「舊公司加Freelance吧」。

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責任編輯：陸盈希