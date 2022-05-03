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退休夫婦拒租成世樓　283.8萬買葵涌唐樓　全屋實呎407　呎價僅6973元｜有圖

股樓投資 15:35 2022/05/03

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樓市交投氣氛好轉，增強市民置業信心，近期有一對退休夫婦因此決定由租轉買，斥資283.8萬元買入葵涌唐樓名賢大樓一個兩房單位。中原地產曾日昇說，葵涌唐樓名賢大樓低層L室，實用面積407平方呎，兩房間隔，原開價330萬元，經議價後，終以283.8萬元易手，實用呎價約6,973元。 

    點擊圖片放大
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代理透露，買家為一對退休夫婦，之前一直租樓，屬意上址間隔闊落實用，社區內生活所需一應俱全，見樓價相宜，即場拍板購入自住。

資料顯示，原業主於2018年6月以226萬元購入單位，持貨近4年，現賬面賺57.8萬元，物業期內升值26%。

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撰文 : 黃卓賢

二手市場 葵涌 中原地產

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