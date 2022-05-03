【長和系】美藥監局拒批新藥上市申請 和黃醫藥下午急挫近兩成

長和系醫藥股和黃醫藥(00013)公布，索凡替尼用於治療胰腺和非胰腺神經內分泌瘤的新藥上市申請，美國食品藥品監督管理局認為，基於兩項成功的內地III期研究以及一項美國橋接研究的數據包尚不足以支持藥品現時於美國獲批。和黃醫藥開市後捱沽，至下午3時15分報21.05元，大跌18%。

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和黃醫藥指出，該局要求開展一項納入更能代表美國患者人群，並符合當前美國醫療實踐的國際多中心臨床試驗。此外，與疫情相關的現場視察和日程安排，亦是該局此次行動原因之一，與索凡替尼任何安全問題無關。該集團正與該局合作，以評估下一步行動。和黃醫藥（國際）執行副總裁、董事總經理兼首席醫學官Marek Kania表示，集團全球開發策略維持不變。至於索凡替尼在美國和中國以外的情況，我們持續與歐洲和日本的監管機構進行溝通，其中我們在歐洲提交的上市許可申請（「MAA」）正處於審查過程中，同時亦在日本進行一項持續性的日本橋接研究。

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和黃醫藥表示，索凡替尼是一種具有抗血管生成和免疫調節雙重活性的口服抑製劑，其安全性和療效已在兩項在中國晚期胰腺和非胰腺神經內分泌瘤患者中開展的隨機雙盲的III期研究（即SANET-ep和SANET-p研究）中得到證明。

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