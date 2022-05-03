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【烏克蘭戰爭】德名人籲停向烏供重型武器 逾18萬人聯署支持

環球社會熱點 16:01 2022/05/03

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德國議會上周以壓倒性票數同意，將向烏克蘭提供重型武器抵抗俄軍。惟有德國名人發起聯署，呼籲政府停止向烏克蘭提供更多重型武器，目前已獲逾18萬人簽署。聯署在德國引來各黨人士及烏克蘭批評。

向烏提供重型武器 德民調發現意見分歧 【下一頁】

德國28名文化界人士向朔爾茨（Olaf Scholz）發表公開信，緊急呼籲朔爾茨停止向烏克蘭提供更多重型武器。公開信內容於4月29日在女權主義雜誌《Emma》網站發表，有別於外界朔爾茨在俄烏戰爭處理上優柔寡斷，公開信稱讚他仔細考慮風險。內容亦敦促朔爾茨謹記原本立場，不要再直接或間接再向烏克蘭提供任何重型武器，並近一切可能達成雙方都能接受的停火協議。

信中強調，俄軍侵烏違反國際法，但需明確接受或升級至核戰的風險，向烏克蘭交付重型武器或令德國加入戰爭，而俄羅斯反擊或導致北約被迫加入戰局，觸發第三次世界大戰。他們亦指，烏克蘭民眾對俄軍的抵抗屬合法行為，但在某些時候亦超出容忍比例。

《Emma》在請願網站Change.org張貼公開信，邀民眾聯署和議，目前獲得逾18.3萬人簽署。

白宮指拜登好想去烏克蘭 但目前無計劃 【下一頁】

事件觸發德國社會激烈討論，德國綠黨政客Peter HeilrathTwitter上質問，簽署同意聯署人士是否亦支持戰士放棄抵抗，以防止不必要的死傷。德國自由民主黨（FDP）議員Konstantin Kuhle形容簽署者立場瘋狂（madness）。

烏克蘭駐德國大使Andriy Melnyk直接批評，有份參與發表公開信的《Emma》總編Alice Schwarzer指，俄軍士兵正大規模強姦烏克蘭婦女，形容她爭取女權主義行動只是門面功夫（facade）。Schwarzer其後反駁指言論具有煽動性，並指責Melnyk正傷害自己的國家。

惟德國左翼黨議員Sahra Wagenknecht仍堅持黨內和平主義路線，形容公開信是來自藝術家及知識分子的重要呼籲，同意最初簽署者指，防止第三次世界大戰要求最為緊急。

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責任編輯：李俊儀

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