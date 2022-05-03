馬斯克講投資心得 14歲教阿媽靠信念炒股大賺兩倍

電動車廠Tesla創辦人馬斯克早前在社交媒體Twitter，與網民分享投資心得。馬斯克媽媽更透露，馬斯克14歲就教自己靠信念炒股，她聽從阿仔建議買了一隻股票結果大賺兩倍。而馬斯克當時估計如果媽媽無賣出股票，回報勢必更豐厚。

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馬斯克（Elon Musk）周日（1日）在Twitter發文，建議網民買自己有信念的股票。即使這隻股票因市場恐慌而急跌，人們也不應驚慌失措，只能在公司產品或服務表現下滑時才考慮出售股票。

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馬斯克的媽媽Maye隨即回應，親身認證兒子的獨門投資心得非常有用。Maye指她多年前在南非參加一場選美比賽贏得100南非蘭特的獎金。

Maye聽從一個股票經紀朋友的投資建議，將獎金全盤投資，但很快跌至原有價值的一成。

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然後她在80年代聽從馬斯克的建議，投資1,000南非蘭特（當時等於1,000美元）購買兒子建議的股票。這隻股票很快飆升兩倍，而Maye就擔心股價回落而決定放售。

不過馬斯克就似乎不太滿意媽媽的投資決定，而他選擇的這隻股票其後也持續攀升。Maye更表示馬斯克當年不滿她賺錢後將獎金分給兄弟姐妹，感到不公平。

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責任編輯：鄭錦玲