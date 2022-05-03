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【疫市營商】社交距離措施再放寬 YOHO Mall預期本月人流及生意額 按月上升3成及5成

理財智慧 16:05 2022/05/03

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隨著疫情降溫，本地社交距離措施陸續放寬，由本月5日起食肆每枱人數上限將由4人增加至8人，食肆堂食時間亦將進一步放寬至凌晨零時。YOHO MALL配合商場的主題餐飲推廣，加上電子消費券帶動市民消費意欲，預期商場本月人流及生意額，將按月上升3成及5成。

【青姐話】有殺錯冇放過   買貴就係買錯

YOHO MALL同步亦推出「Sweet Obsession半價通行證」，領有通行證的顧客，可於多間超人氣甜品及烘焙熱店通行，半價親嚐多款美點以及其他心甜禮遇；同場更設有「AHIRUNOPEKKLE · POCHACCO甜蜜約會at YOHO MALL」超夢幻打卡裝置、期間限定店及超過20間人氣美食攤檔的「甜蜜美食市集」。

The Point會員由即日起憑2,500積分即可換領「Sweet Obsession半價通行證」1張，憑證可於超過10間指定人氣甜品及烘焙熱店購買甜點或蛋糕，任選一間可享50%優惠。是次參與店舖包括：

日本過江龍蘋果批專門店Cocolo - Tokyo Cake Factory

文青界大熱品牌LIFETASTIC Patisserie

本地人氣千層蛋糕店Shaz Confections

蛋糕造型打卡一流的Twinkle Baker Décor

香港首間自助烘焙場所BYO自助烘焙

主打皇牌士多啤梨蛋糕的Italian Tomato

港人至愛朱古力品牌Godiva、Venchi、LUCULLUS

歐陸特色手藝麵包品牌 Paper Stone Bakery、HABITŪ caffè及URBAN Café Commune等

    點擊圖片放大
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此外，The Point會員只需500會員積分，即可換領不同甜品商戶的心甜禮遇；包括Italian Tomato原個蛋糕9折優惠；LIFETASTIC Patisserie則推出件裝蛋糕買3送1優惠。其他500分選擇包括：於Venchi購買任何家庭裝意大利雪糕則可免費獲贈意大利皮埃蒙特榛子碎（25g）；以10元換購URBAN Café Commune牛角酥；以半價換購Paper Stone Bakery水果丹麥酥等。各優惠數量有限，先到先得。

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責任編輯：嚴浩文

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