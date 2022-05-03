【室內設計】兩小口用25萬「輕裝修」 455呎現代風家居打造貓咪樂園

「輕裝修」近年深受港人歡迎。今期《精明裝修》介紹一所現代風家居，該單位是2020年落成的私人屋苑，位於天水圍的Wetland Season Park 二期，實用面積為約455呎，間隔為兩房一廳一廁加開放式廚房，由一對80後夫婦購入物業自住。夫妻倆置業後計劃在自住數年後出售單位，因此精省預算採用「輕裝修」，全屋色調運用淺棕色、灰色及米白色為主，以金屬元素及中式花紋點綴裝飾。單位沒有任何格局改動，而是透過運用色彩配搭、家具、層板及條飾裝修，最終僅花費約25萬元。

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設計師指，單位保留屋內的原始面貌，以簡易的裝修工程來設計，而在客廳方面，客廳的隱藏門及旁邊的層架為全屋焦點，客廳的隱藏門部份，僅僅是以傢俬板材修飾，全屋的隱藏門分成兩種花紋，深色木紋及深灰雲石紋，深色木紋用於靠近梳化的睡房房門；深灰雲石紋則用於靠近電視的書房房門及浴室門，改裝成隱藏門可提升牆身面積。而電視在後方則定制了白色組合櫃，中間留空位置安裝LED燈條，視覺上的空間更寬闊，旁邊的雲石紋特色牆一貫對面的雲石花紋設計，點綴了的房間隱藏門，令客廳的布置歸一。

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客廳的另一焦點是住宅中為屋主愛貓而設的特色層架，由於屋主是愛貓人士，在家中供小貓玩耍的配置必不可少。設計師為此而特意在大廳電視側加上貓層板，層架的用途除了是放置日用品及裝飾之外，其實也是貓貓的遊玩區，可以充當成貓咪的跳台，貓貓跳上一級級的層架，打造了專為喵星人而設的空間，讓屋主與貓貓在同一屋簷下和諧共樂。此外，層架的外框亦加入金屬元素，為整個暗灰色的客廳空間反射光綫，令金屬線條突出，簡約間滲透著高級的感覺。

設計師表示，由於業主大部分時要在家工作，需要有獨立的工作空間，簡單的工作環境可讓人集中精神，才能提升工作的效率，因此設計師將書房的色調統一為木色和灰色，簡約的環境乾淨而不會過分沉悶，有助屋主工作時激發靈感。而在辦工枱的一旁，屋主定制了一個大木櫃，打造了充足的收納空間，讓屋主可放置文件，也可當成衣櫃使用。

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在睡房方面，設計上最花心思就是中式及西式的風格融合，例如以華美的中式櫻花畫作融入現代風格。業主想在主房添加中式元素，所以在牆身上加上一幅國畫牆布，令房間充滿藝術感，亦成為了睡房設計的亮點。而在牆布的前方，即床的旁邊，業主想打造一張梳粧枱，方便戶主整理儀容，枱上放置了一盞小紙燈，呼應了中式元素。

設計師表示，屋主在置業後計劃自住數年後出售單位，因此「輕裝修」非常適合業主。由於該單位是新落成的，單位內已提供基本配置，採用「輕裝修」簡單修飾單位，可讓業主可以在節省預算的情況下將單位布置得精緻舒適。費用方面，設計師指，由於裝修過程中沒有任何工程，因此僅涉及家具的費用。

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責任編輯：龍紀瑩