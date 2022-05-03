德國會大比數通過供烏重武器 6成民眾恐增俄襲擊風險

德國國會上周以大比數票數通過，同意政府向烏克蘭提供坦克等重型武器。但有德國民調結果發現，德國民意在向烏克蘭提供重型武器的議題上存在分歧，不足半數民眾贊成向烏克蘭提供重型武器。有近6成德國受訪者更認為向烏克蘭提供重型武器，將增加俄羅斯襲擊西方國家的風險。

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德國下議院上周四（28日）以586票贊成、100票反對及7票棄權的大比數通過，向烏克蘭提供重型武器及武器系統，協助其對抗俄軍入侵。方案包括向烏克蘭提供防空系統及裝甲車等武器，德國極右翼另類選擇黨（AfD）表明反對，稱方案近乎宣戰。

但定期進行民調的德國政治研究所infratest dimap，在上月25日至27日期間訪問逾1,300名選民，並在聯邦議會投票當日公布結果。結果發現約45%人士支持向烏克蘭提供重型武器，按月下跌10個百分點。同時有52%受訪者表示，希望對俄羅斯採取更果斷及嚴厲的行動。

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另一民調機構Forschungsgruppe Wahlen在4月26日至28日期間訪問1,170名選民，在投票翌日公布民調結果。結果顯示56%受訪者支持德國向烏克蘭提供武器，但仍僅有39%民眾反對。有59%受訪者更認為向烏克蘭提供重型武器，將會增加俄羅斯襲擊西方國家的風險。

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責任編輯：李俊儀