▲ 【香港職場】調查：逾31%香港打工仔計劃上半年「炒老闆魷魚」轉工

第五波疫情自2022 年1 月爆發以來持續影響香港經濟，不過人力資源公司Randstad（任仕達）調查發現，超過31%打工仔計劃今年上半年「炒老闆魷魚」轉工，較去年增加8個百分點。調查亦發現，約26%受訪打工仔今年不害怕失去飯碗，同時打算「換老闆」，較去年增加8個百分點。

Randstad此前委託Kantar TNS 獨立調查員工與求職者尋找理想僱主的首要價值，調查覆蓋31個市場的16.3萬名受訪者，其中包括1月在香港的3,027名受訪者。Randstad今日發布香港區初步報告。

Randstad調查：4成香港打工仔怕失業 冀上半年跳槽

不過Randstad調查亦發現，超過4成打工仔害怕失業而計劃在2022年上半年轉工，較去年增加9個百分點。Randstad大中華區搜索與甄選董事總經理孫嫣嫣指出，由於疫情加速企業數碼化，員工預計未來數年他們的工作職責會發生重大變化，加上商業環境變化等外部因素或進一步給員工帶來壓力，員工擔心自己的技能可能很快就會過時，從而影響他們繼續從事目前工作的能力。

孫嫣嫣稱，僱主應尋求實施適當的培訓計劃，以幫助員工提高技能和重新技能，使他們的員工有足夠的信心和能力應對新的業務挑戰。

Randstad：今年商業和勞動力市場前景樂觀

孫嫣嫣預計隨著市場信心增強，越來越多的公司開始重新招聘以實現業務增長目標，2022 年的商業和勞動力市場前景更加樂觀。

孫嫣嫣提到，儘管新冠變種病毒Omicron 浪潮減慢招聘及入職活動，但許多僱主正在建立人才庫，以便在疫情措施解除後開始相關工作。

2021年下半年逾兩成打工仔轉工 「Work-life balance」成主要考慮

Randstad調查中，超過20%香港受訪者在2021年7月至2021年12月期間轉工。首三大因素是工作與生活的平衡（work-life balance）（53%）、薪水和福利（51%）和公司的財務狀況（47%）。

孫嫣嫣表示，香港人越來越感到壓力和過度勞累，尤其是今年，由於嚴格防疫措施以及無法旅行並限制香港人的社交互動，許多員工正投入工作以分散自己的注意力，但這對他們的心理健康產生負面影響。因此，一旦招聘市場再次活躍起來，求職者就會更有動力去尋找真正關心員工福祉的公司或老闆。

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