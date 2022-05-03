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【酒吧重開】酒吧5月19日起終於重開　業界：對復常不敢太大期望

商業 13:54 2022/05/03

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酒吧業憂慮如疫情再爆發，又要面對「最先關閉，最後放寬」的不公情況。（資料圖片）

港府今日宣佈，將會由5月19日起放寬第二階段社交距離措施， 重開所有仍未開放的表列處所，包括酒吧及酒館，並可經營至凌晨2時。

【母親節】5月5日起食肆每檯最多增至8人　YOHO MALL料本月生意升5成

酒吧業界由今年1月7 日開始停業，至5月19日，停業時間長達388日。今次酒吧重開，香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁認為：「起碼給業界有一個預算，可計算到一個止蝕點。」不過，他對於放寬後每枱人數與其他餐飲處所仍有距離，營業時間仍被限制，以及延遲放寬沒有提供額外資助補貼，感到失望。梁相信，是源自於政府仍對某類行業存在偏見與誤解所致。

大規模巡查窒礙經營

梁立仁續指，復業後是否可令業界迅速回復正常，暫不敢有太大期望。因在２年疫情間，無牌及私人場所不斷急增，已改變市民對酒吧及其他晚間消閒娛樂行業的消費模式。加上過往復業後，執法人員針對業界高調且密集式的大規模巡查，亦影響市民的光顧意欲。

業界亦憂慮如疫情再爆發，又要面對「最先關閉，最後放寬」的不公情況，梁建議各部門應多與業界溝通與合作，又盼政府不要再把整個業界推作「疫情的代罪羔羊」。

【西九音樂會】西九文化區設14萬平方呎「Wonderland竹翠公園」　5月份RubberBand音樂會打頭陣（多圖）

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責任編輯：葉泳珊

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