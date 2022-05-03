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Amber Heard《水行俠2》戲份刪剩10分鐘 300萬人聯署換角

環球社會熱點 14:00 2022/05/03

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荷里活男星尊尼狄普（Johnny Depp）控告前妻Amber Heard誹謗案引起網民關注。即使審訊結果尚未出爐，但Amber Heard在《水行俠2》的戲份據報已被刪剩10分鐘。更有逾300萬網民網民聯署要求《水行俠2》換角，踢走Amber Heard。

Amber Heard離婚稱捐2700萬被揭未找哂 馬斯克疑有代付 【下一頁】

尊尼狄普與Amber Heard官司成為全球熱話，多名證人庭上作供指控Amber Heard講大話、患有雙重人格障礙等，使其形象大受打擊。外媒引述電影記者Grace Randolph指，華納兄弟娛樂公司及DC娛樂大幅刪減Amber Heard在《水行俠2》飾演女主角Mera的戲份，她的戲份被刪剩10分鐘甚至更少。

有愈來愈多人不滿Amber Heard，有網民在請願網站Change.org發起聯署，要求電影公司在《水行俠2》踢走Amber Heard，至今已獲逾300萬網民簽署。

    點擊圖片放大
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Amber Heard被指患雙重人格障礙 控制欲強 【下一頁】

據悉自開審後，Amber Heard接連爆出負面新聞，嚴重影響其形象。Amber Heard據報在周二（3日）出庭作證前怒炒其公關團隊，外媒引述消息人士指她不喜歡自己的負面新聞上頭條，又不滿自己版本的故事未有廣傳。

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責任編輯：郭麗明

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