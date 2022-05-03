【企業責任】亞馬遜擴大員工醫療資助　最多可獲7.8萬

▲ 亞馬遜（Amazon）近日宣布，將擴大員工福利政策，承諾將向員工提供旅費在其他州份尋求醫療協助。（法新社資料圖片）

自美國去年出現「大辭職潮」以來，不少大型企業也紛紛加強員工福利以挽留員工。亞馬遜（Amazon）近日宣布，將擴大員工福利政策，承諾將向員工提供旅費在其他州份尋求醫療協助，涵蓋範圍包括：減肥護理、心理健康及合理墮胎等，資助額高達1萬美元（約7.8萬港元）。

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據外媒《BBC》報道，亞馬遜宣布擴大員工福利政策涵蓋範圍，只要員工的住所於161公里半徑內，沒有提供減肥護理、腫瘤、員工嬰兒出生後24個月內先天性異常、合法墮胎、心理健康和藥物濫用的醫療服務，亞馬遜即向員工提供資助，資助額高達4,000美元（約3.1萬港元）；而有緊急和危及生命的健康問題的員工，可獲得最多1晚美元（約7.8萬港元）的賠償金額。

據悉，亞馬遜是全美最大的私營企業雇主之一，在美國擁有110萬全職和兼職員工，只要員工有選擇到該企所提供的健康保障計劃，即可享用以上福利。相信亞馬遜能帶頭推動美國各個企業完善員工福利政策，保障勞工權益。

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責任編輯：文睿

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