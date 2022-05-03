英國3房單位唔使5萬買平過租？原來有1點要留意

英國樓價近年備受港人關注。英媒報道指，最平可以用5,000英鎊（約4.92萬港元）買到英格蘭東北部一個3房住宅單位，而新業主出租單位少於1年就可以供完這個單位。這個價格買樓平過租樓聽起來十分吸引，但估價師透露這類物業的開價有一點需要留意。

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英媒報道，這個單位位於英格蘭東北部哈特爾浦（Hartlepool）。住宅共有兩層為三房兩廳格局，也設有露台及入戶玄關。

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單位鄰近哈特爾浦碼頭等設施，距離火車站僅1.1公里。因此新業主由單位出發，4小時內就可到達倫敦。

目前這個單位以每月500英鎊（約4,920港元）出租，因此新業主每年租金收入可達6,000英鎊（約5.9萬港元）。

但根據房地產網站Rightmove的資料，哈特爾浦去年的平均樓價約為15萬英鎊（約147.47萬港元）。就算單計價格普遍較平、佔當地成交個案比例最多的排屋，哈特爾浦去年的排屋平均樓價也達8.6萬英鎊（約85萬港元）。

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究竟有何原因導致上述單位的開價遠低於市場價格？英媒透露原來上述單位是以拍賣形式出售，5,000英鎊僅屬參考價格（Guide price）。

買樓要留意這一點

英國不少地產網站放盤時都會列出參考價格，但潛在買家用這個價格洽購未必能成交。當地部分地產專家建議買家除了留意參考價格外，同時應該留意按揭估價，才能估算出這個物業的真實價值。

地產公司Royal Estates出租物業估價師Brendan Pearce表示，參考價格偏低固然是為吸引更多人留意這個單位。至於單位能否以更高價格成交，相信要視乎市場反應。

不過他認為如果有人成功用此價格拍下單位，無疑是掘到金礦（found a gold mine）。

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責任編輯：鄭錦玲