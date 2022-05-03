  • 26°C
香港時間 : 2022503日 (二) 13:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英國3房單位唔使5萬買平過租？原來有1點要留意

環球社會熱點 13:30 2022/05/03

分享：

分享：

英國樓價近年備受港人關注。英媒報道指，最平可以用5,000英鎊（約4.92萬港元）買到英格蘭東北部一個3房住宅單位，而新業主出租單位少於1年就可以供完這個單位。這個價格買樓平過租樓聽起來十分吸引，但估價師透露這類物業的開價有一點需要留意。

【移民英國】搵咩工好？五大職業人工唔怕跑輸通脹 【下一頁】

英媒報道，這個單位位於英格蘭東北部哈特爾浦（Hartlepool）。住宅共有兩層為三房兩廳格局，也設有露台及入戶玄關。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

單位鄰近哈特爾浦碼頭等設施，距離火車站僅1.1公里。因此新業主由單位出發，4小時內就可到達倫敦。

目前這個單位以每月500英鎊（約4,920港元）出租，因此新業主每年租金收入可達6,000英鎊（約5.9萬港元）。

但根據房地產網站Rightmove的資料，哈特爾浦去年的平均樓價約為15萬英鎊（約147.47萬港元）。就算單計價格普遍較平、佔當地成交個案比例最多的排屋，哈特爾浦去年的排屋平均樓價也達8.6萬英鎊（約85萬港元）。

【英國王室】夏洛特7歲生日相凱特操刀 如威廉餅印 【下一頁】

究竟有何原因導致上述單位的開價遠低於市場價格？英媒透露原來上述單位是以拍賣形式出售，5,000英鎊僅屬參考價格（Guide price）。

買樓要留意這一點

英國不少地產網站放盤時都會列出參考價格，但潛在買家用這個價格洽購未必能成交。當地部分地產專家建議買家除了留意參考價格外，同時應該留意按揭估價，才能估算出這個物業的真實價值。

地產公司Royal Estates出租物業估價師Brendan Pearce表示，參考價格偏低固然是為吸引更多人留意這個單位。至於單位能否以更高價格成交，相信要視乎市場反應。

不過他認為如果有人成功用此價格拍下單位，無疑是掘到金礦（found a gold mine）。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【移民英國】搵咩工好？五大職業人工唔怕跑輸通脹
今日
【移民英國】搵咩工好？五大職業人工唔怕跑輸通脹
【英國王室】夏洛特7歲生日相凱特操刀 如威廉餅印
2022/05/02
【英國王室】夏洛特7歲生日相凱特操刀 如威廉餅印
英國兒童神秘肝炎個案增至145宗 盤點主要症狀
2022/04/30
英國兒童神秘肝炎個案增至145宗 盤點主要症狀
英國未來或加息 財相警告按揭恐多付近萬
2022/04/28
英國未來或加息 財相警告按揭恐多付近萬
英國考慮公眾假期增至9日 6月3日定為白金禧假
2022/04/26
英國考慮公眾假期增至9日 6月3日定為白金禧假

你可能感興趣

【移民英國】搵咩工好？五大職業人工唔怕跑輸通脹
今日 08:05
【移民英國】搵咩工好？五大職業人工唔怕跑輸通脹
【英國王室】夏洛特7歲生日相凱特操刀 如威廉餅印
12:35 2022/05/02
【英國王室】夏洛特7歲生日相凱特操刀 如威廉餅印
英國兒童神秘肝炎個案增至145宗 盤點主要症狀
17:05 2022/04/30
英國兒童神秘肝炎個案增至145宗 盤點主要症狀
移民 經濟 海外物業 英國 樓價 英格蘭 倫敦

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（05月03日 時間13:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【新冠肺炎】各國入境限制一覽（不斷更新）
【新冠肺炎】各國入境限制一覽（不斷更新）
【英國王室】夏洛特7歲生日相凱特操刀 如威廉餅印
【英國王室】夏洛特7歲生日相凱特操刀 如威廉餅印
【Moderna疫苗】料秋天可打Omicron加強劑 將大量供應
【Moderna疫苗】料秋天可打Omicron加強劑 將大量供應
【烏克蘭戰爭】俄軍搶農業設備千里運至車臣 一原因令機器報廢
【烏克蘭戰爭】俄軍搶農業設備千里運至車臣 一原因令機器報廢
新型冠狀肺炎全球疫情（05月03日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月03日 時間13:00）
【烏克蘭戰爭】數百平民仍困鋼鐵廠 德支持禁運俄石油（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】數百平民仍困鋼鐵廠 德支持禁運俄石油（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款