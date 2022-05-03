  • 26°C
香港時間 : 2022503日 (二) 13:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【醫療科技】Apple Watch結合AI算法　提早發現潛在心臟衰竭人士

科技 13:08 2022/05/03

分享：

分享：

心臟衰竭影響全球3%人口，更有高達9%的60歲以上人群會遇到這個問題。（法新社）

蘋果（Apple）智能手錶Apple Watch具有眾多健康追蹤功能，有研究人員創建了一種人工智能（AI）算法，透過使用Apple Watch檢測的心電圖（ECG）來找出潛在心臟衰竭人士，以便他們在情況惡化前接受治療。

影響全球3%人口

心臟衰竭影響全球3%人口，更有高達9%的60歲以上人群會遇到這個問題。心臟衰竭出現前，可能會出現心跳加速或呼吸急促，但也有可能沒有任何症狀。

【人工智能】初創推AI檢測兒童創傷　語音分析患者情緒

位於明尼蘇達州羅切斯特的梅奧診所（Mayo Clinic）心血管醫學系主任Paul Friedman表示，要檢測心臟衰竭的可能性，通常需要使用超聲波心動圖、CT掃描或MRI來識別，但現在將Apple Watch配合AI算法就可做到。

使用Apple Watch上的心電圖功能，只要求用戶將手指放在錶面上30秒，檢測結果就會上傳到Apple Health應用程式。

修改電極導線算法   檢測心臟肌肉強弱

標準心電圖需使用12條電極導線，放置在一個人的胸部、手臂和腿上，監測心臟的電訊號。Paul Friedman的研究團隊修改了現有12條電極導線的算法，從以透過Apple Watch的檢測結果，發現心臟肌肉的強弱。

【太空科技】科幻片不再科幻　NASA以全像投影技術為太空人診症

該研究團隊早前已在美國及其他11個國家中，收集了12.5萬次Apple Watch ESG測試樣本，並準確檢測到少數患者潛在心臟衰竭的情況。Paul Friedman表示將擴大研究至全球100萬人，以測試各種心臟功能算法，目標是更早地發現患者的心臟病，讓他們情況惡化前接受治療。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【醫療科技】智能手機協助醫護偵測心臟病　找出高血壓及糖尿病高危人士
2022/03/25
【醫療科技】智能手機協助醫護偵測心臟病　找出高血壓及糖尿病高危人士
【醫療科技】澳洲研發手機App代替快測　用咳嗽聲檢測新冠病毒
2022/03/26
【醫療科技】澳洲研發手機App代替快測　用咳嗽聲檢測新冠病毒
【AR技術】美國初創研發AR隱形眼鏡　即將進入臨床測試
2022/03/31
【AR技術】美國初創研發AR隱形眼鏡　即將進入臨床測試
【醫療科技】綫上醫療平台　視像求診解痛點
2022/04/19
【醫療科技】綫上醫療平台　視像求診解痛點

你可能感興趣

【醫療科技】智能手機協助醫護偵測心臟病　找出高血壓及糖尿病高危人士
09:00 2022/03/25
【醫療科技】智能手機協助醫護偵測心臟病　找出高血壓及糖尿病高危人士
【醫療科技】澳洲研發手機App代替快測　用咳嗽聲檢測新冠病毒
17:00 2022/03/26
【醫療科技】澳洲研發手機App代替快測　用咳嗽聲檢測新冠病毒
【AR技術】美國初創研發AR隱形眼鏡　即將進入臨床測試
18:30 2022/03/31
【AR技術】美國初創研發AR隱形眼鏡　即將進入臨床測試
醫療科技 科技產品 Apple Watch 人工智能 智能手錶 Apple 美國 心臟病

下一篇文章

【電子書】亞馬遜Kindle電子閱讀器　將支援EPUB格式
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【AirTag安全】蘋果增強AirTag通知音量 　被跟蹤者可更易於察覺
【AirTag安全】蘋果增強AirTag通知音量 　被跟蹤者可更易於察覺
【加密貨幣】維基百科關閉BitPay帳戶　停止接受加密貨幣捐款
【加密貨幣】維基百科關閉BitPay帳戶　停止接受加密貨幣捐款
【Google】Android 13即將登場　新隱藏功能搶先曝光
【Google】Android 13即將登場　新隱藏功能搶先曝光
【小米爭議】遭印度政府指控涉非法匯款　小米矢口否認：費用賬單合法和真實
【小米爭議】遭印度政府指控涉非法匯款　小米矢口否認：費用賬單合法和真實
【Twitter】Elon Musk揚言將端到端加密Twitter信息　專家：或增加司法部門調查困難
【Twitter】Elon Musk揚言將端到端加密Twitter信息　專家：或增加司法部門調查困難
【Netflix自救】Netflix料訂閱量減200萬　剎停梅根自家動畫救亡
【Netflix自救】Netflix料訂閱量減200萬　剎停梅根自家動畫救亡
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款