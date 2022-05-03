【醫療科技】Apple Watch結合AI算法　提早發現潛在心臟衰竭人士

▲ 心臟衰竭影響全球3%人口，更有高達9%的60歲以上人群會遇到這個問題。（法新社）

蘋果（Apple）智能手錶Apple Watch具有眾多健康追蹤功能，有研究人員創建了一種人工智能（AI）算法，透過使用Apple Watch檢測的心電圖（ECG）來找出潛在心臟衰竭人士，以便他們在情況惡化前接受治療。

影響全球3%人口

心臟衰竭影響全球3%人口，更有高達9%的60歲以上人群會遇到這個問題。心臟衰竭出現前，可能會出現心跳加速或呼吸急促，但也有可能沒有任何症狀。

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位於明尼蘇達州羅切斯特的梅奧診所（Mayo Clinic）心血管醫學系主任Paul Friedman表示，要檢測心臟衰竭的可能性，通常需要使用超聲波心動圖、CT掃描或MRI來識別，但現在將Apple Watch配合AI算法就可做到。

使用Apple Watch上的心電圖功能，只要求用戶將手指放在錶面上30秒，檢測結果就會上傳到Apple Health應用程式。

修改電極導線算法 檢測心臟肌肉強弱

標準心電圖需使用12條電極導線，放置在一個人的胸部、手臂和腿上，監測心臟的電訊號。Paul Friedman的研究團隊修改了現有12條電極導線的算法，從以透過Apple Watch的檢測結果，發現心臟肌肉的強弱。

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該研究團隊早前已在美國及其他11個國家中，收集了12.5萬次Apple Watch ESG測試樣本，並準確檢測到少數患者潛在心臟衰竭的情況。Paul Friedman表示將擴大研究至全球100萬人，以測試各種心臟功能算法，目標是更早地發現患者的心臟病，讓他們情況惡化前接受治療。

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責任編輯：陳卓賢