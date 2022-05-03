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【電動車電池】美國拜登政府撥款逾30億美元資助電動車電池業　加強電池生產及回收

股市 12:50 2022/05/03

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【電動車電池】美國拜登政府撥款逾30億美元資助電動車電池業　加強電池生產及回收

美國拜登政府周一（2 日）宣布將撥出超過30億美元（約23.4億港元）資助電動車電池製造業發展，包括製造、改造或擴大車用電池生產，以及建立電池回收設施。

今次資金是由拜登去年所簽署的 1 萬億美元基礎設施法案中提供，該法案包括逾70億美元用於支持車用電池供應鏈。美國能源部長Jennifer Granholm示，這些新的投資將可喚醒國內供應鏈，使其變得更加安全，並減少對其他國家的依賴，同時可加強美國清潔能源經濟、創造高薪就業機會並使運輸部門脫碳。

措施定位為確保能源獨立 降低長期通膨壓力

此外，拜登政府也將這些措施定位為確保能源獨立，降低因俄羅斯入侵烏克蘭加劇長期通膨壓力的一步。白宮基礎建設協調官員Mitch Landrieu表示，在面對俄羅斯總統普京引發的石油和天然價格上漲之際，還需要注意的是，從長遠來看，電動汽車對美國家庭將更為便宜。

福特汽車（美：F）對上述計劃表示歡迎。福特總法律顧問Steven Croley稱，這項投資將加強美國電池供應鏈，創造就業機會，並幫助美國製造商在全球競爭。

基礎設施法案不涉開發鋰、鎳、鈷等礦山

資金將幫助電動車企建立和改造電池工廠，基礎設施法案將撥款數十億美元，用於購買電動巴士和安裝電動汽車充電器。但這些資金不會用於開發新的礦山，以生產製造這些電池所需的鋰、鎳、鈷和其他高需求礦物，原因是部分項目遭到當地反對，並與拜登政府的環境和法律審查有關。

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美股 福特（Ford；美：F） 福特 拜登 港元 俄羅斯 烏克蘭 白宮

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