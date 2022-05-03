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【母親節】5月5日起食肆每檯最多增至8人　YOHO MALL料本月生意升5成

商業 12:49 2022/05/03

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本港在母親節旺季前放寬社交距離措施，加上商場的推廣，YOHO MALL料人流及生意額按月上升3成及5成。（YOHO MALL提供圖片）

政府今日宣布5月19日將會第二階段放寬社交距離措施，部分更會提前在母親節前生效。YOHO MALL估計，加上母親節旺季，將會令商場5月的人流及生意額按月上升3成及5成。

【西九音樂會】西九文化區設14萬平方呎「Wonderland竹翠公園」　5月份RubberBand音樂會打頭陣（多圖）

由5月5日起，食肆每枱人數上限將由4人增加至8人、食肆堂食時間將進一步放寬至凌晨12時等。新鴻基地產代理租務部副總經理（推廣）陳潔儀表示，配合商場一系列的特式的主題餐飲推廣帶動及電子消費券帶動市民消費意欲下，預期YOHO MALL 5月人流及生意額按月上升3成及5成。

乘母親節浪潮　甜品半價通行證

同時，適逢母親節，該商場特意推出「Sweet Obsession半價通行證」，聯同逾10間人氣甜品店推高達半價優惠，滿足顧客嚐新的追求之餘，亦希望透過活動提振場內甜品店的營商環境，加快生意復甦。

由即日起，The Point會員只需憑2,500積分，即可換領「Sweet Obsession半價通行證」1張，憑證可於指定甜品及烘焙店購買甜點或蛋糕，任選一間享高達半價優惠。參與店舖包括日本過江龍蘋果批專門店Cocolo - Tokyo Cake Factory、文青界大熱品牌LIFETASTIC Patisserie、本地人氣千層蛋糕店Shaz Confections、蛋糕造型打卡一流的Twinkle Baker Déco等。

【打工仔喜訊】Airbnb實行全面遙距工作　居住成本高可獲加薪！

【母親節2022】一文看清母親節優惠及好去處　多間酒店推下午茶＋Staycation優惠（不斷更新）

責任編輯：葉泳珊

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