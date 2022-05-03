【沙中綫過海】港鐵東鐵綫過海段5月15日開通　紅磡至金鐘7分鐘車程

▲ 【沙中綫過海】港鐵東鐵線過海段5月15日開通 紅磡至金鐘7分鐘車程

港鐵公司 （00066） 沙中綫工程最後一段－東鐵綫過海段盛傳5月15日（周日）開通。運輸及房屋局局長陳帆下午2時就港鐵東鐵綫過海段會見傳媒，港鐵公司行政總裁金澤培同場出席。陳帆證實，東鐵綫過海段定於5月15日開通，為香港第4條過海鐵路，將新增會展站，金鐘、紅磡新月台將啟用，紅磡至金鐘車程由目前19分鐘縮至7分鐘。

金澤培表示，隨沙中綫工程完成，為東鐵綫百年歷史注入新動力，東鐵綫將有16個車站，而金鐘成為「四綫合一」的超級轉車站。

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東鐵由12卡車全面改用9卡車 審視直通車命運

東鐵綫過海段通行後，東鐵綫將由目前來往羅湖或落馬州至紅磡，向南延伸過海至金鐘站，路經新開的會展站，並全面轉用9卡列車，原有12卡、英國製列車將會完成近40年的服務，全數退役。

因應內地高鐵發展，有消息指內地和香港擬停辦使用東鐵綫路軌的城際直通車，陳帆指，港鐵、港府正與內地相關單位檢視直通車未來規劃，有決定會向外通知。

港鐵沙中綫工程於2012年動工，第二階段過海段最初目標2020年至2021年完工，但2015年已宣布延至2022年啟用，其後一度訂下目標於2022年首季通車，去年底再更改為目標6月、7月開通。

東鐵票價未有更改 與同區港鐵站過海費用仍有差距

即使東鐵啟用新路線，港鐵未擬更改現有車站出行的票價，東鐵綫與其他綫「同區不同價」依然。金澤培表示，是次過海段開通後，即使過海時間加快，但只有一個新站「會展站」啟用，未擬更改其他車站至其他目的地票價，港鐵公司未來會隨時間接近不同價問題，未有交代時間表。

港鐵「同區不同價」例子

成人八達通票價 金鐘 北角 旺角東（東鐵綫） $12.2 $15.2 旺角（荃灣綫/觀塘綫） $12.5 $12.5

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