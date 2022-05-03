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俄外長指希特拉有猶太血統 以色列傳召大使要求道歉（第二版）

環球社會熱點 17:25 2022/05/03

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俄羅斯入侵烏克蘭後，稱要協助烏克蘭去納粹化。俄羅斯外長拉夫羅夫周日（1日）表示， 相信二戰納粹德國領袖希特拉擁有猶太血統。拉夫羅夫言論引來以色列不滿，以色列外交部長拉皮德透露當局已召見俄羅斯駐以色列大使，並要求俄羅斯就上述言論道歉。惟俄羅斯其後指責拉皮德言論反歷史，並指以色列正支持新納粹政權。

（第二版更新俄羅斯外交部回應）

白宮指拜登好想去烏克蘭 但目前無計劃 【下一頁】

俄羅斯外交部周二（3日）發表聲明形容，拉皮德（Yair Lapid）言論是反歷史的，並很大程度上能解釋，為何以色列現任政府支持烏克蘭的新納粹政權。聲明重申即使澤連斯基擁有猶太血統，亦不能排除烏克蘭被新納粹分子統治可能。反猶太主義（Antisemitism）在日常生活及政治上未有停止，且情況更在烏克蘭內蔓延。

拉夫羅夫（Sergey Lavrov）周日接受意大利電視台節目訪問，期間被問及當烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）是猶太裔時，俄羅斯為何聲稱要使烏克蘭去納粹化。

拉夫羅夫聲稱他相信希特拉（Adolf Hitler）亦擁有猶太血統，指人們稱有猶太人血統就不算去納粹化的説法毫無意義。拉夫羅夫更指一直有聰明的猶太人稱，最大的反猶太分子就是猶太人自己。

路透社指希特拉祖父或是猶太人的說法目前僅是猜測，未有確切證據證實。

德國將支持歐盟禁運俄油 稱已做好準備 【下一頁】

以色列總理貝內特（Naftali Bennett）發表聲明譴責拉夫羅夫言論，指必須停止將大屠殺用作政治工具。貝內特形容言論為謊言，猶如指責猶太人對自己犯下史上最可怕的罪行。

外長拉皮德接受以色列媒體訪問，透露當局已召見俄羅斯駐以色列大使Anatoly Viktorov討論相關言論。拉皮德強調相關言論不可原諒且令人髮指，屬可怕的歷史性錯誤，以色列當局要求道歉。

德國批評拉夫羅夫的言論是荒謬的政治宣傳。烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）亦在社交平台Twitter上批評拉夫羅夫的言論冒犯以色列、烏克蘭及猶太人。庫列巴指，言論表明現今的俄羅斯對其他國家充滿仇恨。

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責任編輯：李俊儀

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