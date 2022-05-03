  • 26°C
香港時間 : 2022503日 (二) 13:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

俄外長指希特拉有猶太血統 以色列傳召大使要求道歉

環球社會熱點 12:58 2022/05/03

分享：

分享：

俄羅斯入侵烏克蘭後，稱要協助烏克蘭去納粹化。俄羅斯外長拉夫羅夫周日（1日）表示， 相信二戰納粹德國領袖希特拉擁有猶太血統。拉夫羅夫言論引來以色列不滿，以色列外交部長拉皮德透露當局已召見俄羅斯駐以色列大使，並要求俄羅斯就上述言論道歉。

白宮指拜登好想去烏克蘭 但目前無計劃 【下一頁】

拉夫羅夫（Sergey Lavrov）周日接受意大利電視台節目訪問，期間被問及當烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）是猶太裔時，俄羅斯為何聲稱要使烏克蘭去納粹化。

拉夫羅夫聲稱他相信希特拉（Adolf Hitler）亦擁有猶太血統，指人們稱有猶太人血統就不算去納粹化的説法毫無意義。拉夫羅夫更指一直有聰明的猶太人稱，最大的反猶太分子就是猶太人自己。

路透社指希特拉祖父或是猶太人的說法目前僅是猜測，未有確切證據證實。

德國將支持歐盟禁運俄油 稱已做好準備 【下一頁】

以色列總理貝內特（Naftali Bennett）發表聲明譴責拉夫羅夫言論，指必須停止將大屠殺用作政治工具。貝內特形容言論為謊言，猶如指責猶太人對自己犯下史上最可怕的罪行。

外長拉皮德（Yair Lapid）接受以色列媒體訪問，透露當局已召見俄羅斯駐以色列大使Anatoly Viktorov討論相關言論。拉皮德強調相關言論不可原諒且令人髮指，屬可怕的歷史性錯誤，以色列當局要求道歉。

德國批評拉夫羅夫的言論是荒謬的政治宣傳。烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）亦在社交平台Twitter上批評拉夫羅夫的言論冒犯以色列、烏克蘭及猶太人。庫列巴指，言論表明現今的俄羅斯對其他國家充滿仇恨。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【烏克蘭戰爭】白宮指拜登好想去烏克蘭 但目前無計劃
今日
【烏克蘭戰爭】白宮指拜登好想去烏克蘭 但目前無計劃
【烏克蘭戰爭】德國將支持歐盟禁運俄油 稱已做好準備
今日
【烏克蘭戰爭】德國將支持歐盟禁運俄油 稱已做好準備
【烏克蘭戰爭】馬里烏波爾數百平民 仍滯留鋼鐵廠
今日
【烏克蘭戰爭】馬里烏波爾數百平民 仍滯留鋼鐵廠
澳洲主權基金今年首季蝕1.5% 創兩年來最大虧損
2022/05/02
澳洲主權基金今年首季蝕1.5% 創兩年來最大虧損
【烏克蘭戰爭】美擬將沒收俄財閥資產出售 援助烏克蘭
2022/05/02
【烏克蘭戰爭】美擬將沒收俄財閥資產出售 援助烏克蘭

你可能感興趣

【烏克蘭戰爭】白宮指拜登好想去烏克蘭 但目前無計劃
今日 11:39
【烏克蘭戰爭】白宮指拜登好想去烏克蘭 但目前無計劃
【烏克蘭戰爭】德國將支持歐盟禁運俄油 稱已做好準備
今日 12:22
【烏克蘭戰爭】德國將支持歐盟禁運俄油 稱已做好準備
【烏克蘭戰爭】馬里烏波爾數百平民 仍滯留鋼鐵廠
今日 11:07
【烏克蘭戰爭】馬里烏波爾數百平民 仍滯留鋼鐵廠
地緣政治 外交 希特拉 以色列 俄羅斯 拉夫羅夫 戰爭 德國 烏克蘭 澤連斯基

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（05月03日 時間13:00）

下一篇文章

【烏克蘭戰爭】德國將支持歐盟禁運俄油 稱已做好準備
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（05月03日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月03日 時間13:00）
【烏克蘭戰爭】俄軍搶農業設備千里運至車臣 一原因令機器報廢
【烏克蘭戰爭】俄軍搶農業設備千里運至車臣 一原因令機器報廢
【英國王室】夏洛特7歲生日相凱特操刀 如威廉餅印
【英國王室】夏洛特7歲生日相凱特操刀 如威廉餅印
【Moderna疫苗】料秋天可打Omicron加強劑 將大量供應
【Moderna疫苗】料秋天可打Omicron加強劑 將大量供應
【烏克蘭戰爭】數百平民仍困鋼鐵廠 德支持禁運俄石油（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】數百平民仍困鋼鐵廠 德支持禁運俄石油（不斷更新）
【新冠肺炎】各國入境限制一覽（不斷更新）
【新冠肺炎】各國入境限制一覽（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款