【蘋果壟斷】Apple Pay涉違反競爭法　歐盟：產生了排他性影響

▲ 歐盟委員會近日公開指責蘋果濫用Apple Pay功能，影響其在市場的地位，涉違反競爭法。（官網截圖）

自蘋果（Apple）推出智能電子支付服務「Apple Pay」後，改變了不少「果迷」的支付習慣。惟歐盟委員會近日公開指責蘋果濫用Apple Pay功能，影響其在市場的地位，涉違反競爭法。Apple否認該指控，並承諾將與委員會進行溝通。

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據外媒《BBC》報道，歐盟副主席Margrethe Vestager發表聲明指：「我們有數據顯示，蘋果正限制第三方取得關鍵技術，使其不能在蘋果自家裝置上發展其他電子錢包」，歐盟表示該做法對競爭對手產生了「排他性影響」，導致市場上的創新技術發展受到限制，消費者在iPhone上的電子錢包選擇減少。

蘋果其後回應指Apple Pay只是歐洲消費者眾多支付選項中的其中一種，強調企業已確保市場能平等獲得移動支付技術，同時為其他科技企業樹立有關私隱和安全的準則。蘋果補充，將會繼續與歐盟委員會合作，確保歐洲消費者能夠在安全可靠的環境中使用他們選擇的支付方式。

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責任編輯：文睿

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