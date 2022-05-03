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【大行報告】富瑞：減價拖累體育用品股4、5月毛利率　惟4月份線下銷售略勝預期

股市 12:28 2022/05/03

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【大行報告】富瑞：減價拖累體育用品股4、5月毛利率　惟4月份線下銷售略勝預期

由於4月份中國多地實施封城，零售銷售急速下降，尤其體育用品行業。富瑞指，集中於李寧 （02331） 、安踏 （02020） 進行渠道調查，發現公司們將於暑假為新產品推出更多優惠及宣傳，而好消息是4月線下銷售稍較預期為好。

富瑞指，4月零售遇冷，令更多新產品的優惠於暑假推出，而這又於愈來愈多分銷商的直播之中得到進一步確認。同時，正值五一黃金周，新冠疫情持續於北京爆發，加上惡劣天氣，分銷商向該行表示，如上海於5月上旬依然封城，將進一步減價，因此，富瑞預期4、5月的毛利率仍然受壓。

不過，好消息的是，富瑞經初步渠道考查，4月線下零售銷售稍較預期為好，相信是因新產品推出，及早於平時減價。該行將密切監察大幅減價後的需求持續情況。再者，物流緊張正在改善，而更多中轉倉庫亦重新運作，料對電商銷售有正面效果。

股價方面，李寧半日跌0.9%，報62元，安踏微跌0.2%，報91.7元。

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【大行報告】高盛：中國疫情拖累體育用品銷售　下調李寧目標價、剔除安踏其10%估值溢價

【體育用品股】李寧半日升6%　首季同店銷售按年增長20%至30%、電子商務虛擬店鋪增長勝線下零售

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編輯：姚卓然

港股 大行報告 疫情 李寧（02331） 體育用品股 北京 上海 安踏體育（02020）
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