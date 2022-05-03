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【內房危機】世茂服務停牌待公布經審核全年業績　羅兵咸永道上月底跳船、要求提供9億收入資料

股市 12:15 2022/05/03

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【內房危機】世茂服務停牌待公布經審核全年業績　羅兵咸永道上月底跳船、要求提供9億收入資料

世茂集團 （00813） 因未能在3月底限期前公布2021年度未經審核全年業績而停牌，但系內物業管理公司世茂服務 （00873） 刊發「未經審核全年業績」，而避開停牌。事隔近一個月，世茂服務核數師羅兵咸永道於4月28日辭任，世茂服務於勞動節假期未能復市，宣布從5月3日起停牌。

世茂服務其後公布，會停牌至刊發「經審核全年業績」為止，並會澄清羅兵咸的辭任函中所提及的調整。

在羅兵咸永道辭任函中，該行要求世茂服務交代在「未經審核全年業績」中，涉及工程服務和社區智能的新業務收入調整資料，涉款9.23億元人民幣。世茂服務稱，因應上海疫情令公司總部大樓受防疫封控，參與準備程序的員工處於防疫隔離，未能提供羅兵咸永道要求的所有資料，因此羅兵咸永道無法確認完成審核工作時間表。

世茂服務宣布，改為委任大華馬施雲為公司新核數師。據世茂服務3月底公布，公司去年收入共84.3億元人民幣。

羅兵咸永道於3月24日已辭任世茂集團核數師。

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港股 停牌 核數師 世茂服務（00873） 世茂集團（00813） 羅兵咸永道
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