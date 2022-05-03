【西九音樂會】西九文化區設14萬平方呎「Wonderland竹翠公園」　5月份RubberBand音樂會打頭陣（多圖）

▲ 彩正娛樂策劃西九文化區內的「Wonderland竹翠公園」，打響頭炮的將會是RubberBand及香港節慶管弦樂團的《Live by the Harbour》音樂會。（RubberBand Facebook圖片）

隨著社交距離措施放寬，不少大型表演及活動得以復辦。西九文化區近年亦成為不少藝術文娛活動的舉辦地點，彩正娛樂宣布將會進駐西九文化區，策劃「Wonderland竹翠公園」，打響頭炮的將會是RubberBand及香港節慶管弦樂團的《Live by the Harbour》音樂會。

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彩正娛樂在西九文化區苗圃公園開展「Wonderland竹翠公園」項目，佔地約14萬平方呎。項目將致力與本地與國際演藝夥伴合作，成為全年營運的世界級大型戶外表演及活動空間。場地除了會舉辦演唱會外，未來亦將策劃一系列富特色的活動。該企稱，希望為本地新晉演藝人士提供價格相宜的表演場地，以培育藝術文娛人才，並將文化藝術推廣至更廣泛的受眾。

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5月份有甚麼本地歌手音樂會？

5月份「Wonderland竹翠公園」將會有本地樂隊RubberBand及香港節慶管弦樂團的《Live by the Harbour》音樂會，以及月底則會舉辦陳蕾 x ToNick的《Harbour the Sonic》音樂會。

彩正娛樂的團隊包括黃熙仁、娛樂集團耀榮文化首席營銷官及合夥人張永達、耀榮文化行政總裁及合夥人關燊，以及演藝界公關鄭紹康。該企預期市民對疫後的消閒娛樂和文化活動需求殷切，因而對在西九文化區發展新項目充滿信心。

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責任編輯：葉泳珊