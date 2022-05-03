【ASM522】受惠半導體國產化不斷加強 ASM成長性夠確定

國泰君安報告指，ASM太平洋（00522）是全球首個為半導體封裝及電子產品生產的所有工藝步驟提供技術和解決方案的設備製造商。受益於全球半導體行業高景氣度持續，公司第一季業績大幅增長。

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隨着半導體製程邁入3nm，甚至 2nm，半導體器件尺寸微縮速度開始放緩，摩爾定律出現停滯，未來設計與工藝的同步優化將會是推動半導體晶片發展的重要驅動力。受益於行業景氣度高企，第一季收入按年增長21.5%至52.7億元，毛利率同比增長1.07個百分點至40.6%，盈利增長57.1%至8.3億元。

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該行認為，半導體產業鏈國產化不斷加強，公司成長確定性高。美國對中國高科技的打壓力度不斷加大，半導體作為科技圍堵的核心領域，產業鏈本土化勢在必行。根據公司數據，去年中國內地市場收入佔公司總收入增長至47.8%。該行預期，先進封裝行業是半導體發展的重要領域，發展潛力大，建議買入。

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記者：林衛