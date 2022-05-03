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【財險2328】基本面拐點持續獲驗證 財險承保業績勝預期

股樓投資 13:03 2022/05/03

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廣發證券報告指，中國財險（02328）承保端業績超出市場預期，非車綜合成本率大幅改善。第一季保費收入按年升12.2%，其中車險保費升10.9%，受益機動車保有量的增長及競爭趨緩推動的車均保費增長，而非車險保費按年升13.2%，其中農險、信用保證險保持較高增速。

【同場加映】青姐話：有殺錯冇放過 買貴就係買錯

期內，綜合成本率（COR）為95.6%，按年跌0.1個百分點，在去年較低背景下仍改善得益於非車險COR下降。車險COR為96%，按年升1.4個百分點，優於公司價費聯動的目標，預計新能源車也有望實現承保盈利難重日。

【延伸閱讀】大行點睇：大和料港股估值續低  推薦14隻首選股份，請按【見下頁

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展望2022年，廣發預計，「量價齊升」有望提升財險的股本回報率（ROE），全年保費增速10%左右，車險受益競爭趨緩和新能源車盈利等因素，預計COR同比改善，且公司將成本管控作為重中之重，隨着責任險的逐步到期、大災的預期減弱、全年COR有望明顯改善，預計有望推動ROE明顯提升，給予公司合理價值為11.28元，評級為「買入」。

【同場加映】溫股知新：內地傾力救市 做好資產配置

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記者：林衛

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港股 買入 中國財險（02328） 中國

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