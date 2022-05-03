▲ 【美股焦點】Amazon貝索斯發美股警示 「有些事大家誤以為不會停下來」

亞馬遜（Amazon，美：AMZN）創辦人貝索斯（Jeff Bezos）在社交平台上表示，大部分人都大大低估美股長達13年牛市的特殊之處，「有些事大家以為是無法停止...直到它停下來」。貝索斯更預告，「市場會教育人，這個過程或會是痛苦的。」

亞馬遜上季經歷低增長後，上周五股價大跌14%，昨日股價稍喘穩在2490美元。亞馬遜年初至今股價累跌27%，較去年高位3773美元，更累跌34%。

貝索斯引用風投評論 「一整代投資者未經歷過熊市」

▲ 亞馬遜創辦人貝索斯在Twitter引用風投經理Bill Gurley的評論

貝索斯在Twitter引用風投公司Benchmark合夥人Bill Gurley的評論。Gurley表示，美股經歷整整長達13年的驚人牛市，企業家和科技投資者已建立完整估值體系，但卻是「未曾經歷過熊市的世代」，形容這世代的「遺忘」可能帶來痛苦、令人驚訝和不安的過程。

他認為，早前的歷史高位完全無關緊要，公司的股價不會因為較最高位下跌了70%，就定義為「平」。

貝索斯其後對有關評價表示認同，又指Bill Gurley毫無疑問是他認識的最聰明的人之一，Bill Gurley的意見總是值得聆聽。

此外，Bill Gurley表示，市場使用估值倍數衡量公司是危險的，若堅持要使用有關指標，10倍應該已是可以考慮的上限。同時，收入和盈利的質量亦很重要。

相關文章：

【TWTR】馬斯克入主Twiitter強調言論自由 「前首富」貝索斯反問中國會否增加影響力

【美股焦點】大摩警告標指或將大幅下挫 恐陷入熊市