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【板塊點睇】下游受疫情影響生產放緩 稀土磁材Q2或放緩

股樓投資 12:26 2022/05/03

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雖然業績顯示稀土與磁材板塊的業績錄得增加，產能擴強加速。但疫情影響下游供應鏈開工，拖累了訂單表現。華金證券預期，第二季行業的盈利將會承壓，待疫情緩解，有望重回增長通道。

【同場加映】青姐話：有殺錯冇放過 買貴就係買錯

該行指出，今年第一季基金減持稀土永磁板塊，減持基金家數較多的前五家公司分別為北方稀土、橫店東磁、金力永磁、盛和資源和五礦稀土，持有基金家數最多的前五家公司分別為北方稀土、金力永磁、盛和資源、中科三環和橫店東磁。

【延伸閱讀】大行點睇：國企改革產生4大利好 滙豐薦吸13隻中資股，請按【見下頁

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3月以來，下游受到疫情影響生產放緩，浙江、山西、北京、江西、內蒙古、廣東等地磁材企業因訂單減少或封閉管理減產30%至60%。基數原因，預計第二季產品價格按年仍有50%至70%的上漲，但按季料下降15%左右；據此測算，該行預計第二季稀土及磁材公司業績或按季下降10%左右，但繼續維持行業「領先大市」評級。

【同場加映】溫股知新：內地傾力救市 做好資產配置

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記者：林衛

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