【人工智能】初創推AI檢測兒童創傷　語音分析患者情緒

▲ 美國亞特蘭大初創企業TQ Intelligence研發出以人工智能（AI）分析兒童朗讀故事時的聲音，從而辨識兒童情緒和心理情況。（法新社資料圖片）

自疫情開始以來，不少人也因適應全新的生活、學習和工作模式而感到前所未有的壓力，兒童出現焦慮、行為障礙和抑鬱的情況明顯上升。有見及此，美國亞特蘭大初創企業TQ Intelligence研發出以人工智能（AI）分析兒童朗讀故事時的聲音，從而辨識兒童情緒和心理情況。

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據外媒《11alive》報道，TQ Intelligence與美國兒童及家庭服務機構Family Ties合作，推出AI治療軟件「TQ Intelligence」。透過邀請兒童朗讀文章，以「語音生物標記」的技術紀錄其聲音，並上傳至TQ Intelligence旗下健康數據平台Clarity AI，即時由新的AI治療軟件協助分析兒童的情緒壓力。

兒童情緒問題難診斷 AI有助長遠紀錄

Family Ties負責人Ciara Green和臨床治療總監Jerome Dyson表示，自疫情流行以來，兒童出現焦慮、行為障礙和抑鬱的情況明顯上升，另外，TQ Intelligence創辦人Yared Alemu表示，診斷和量化兒童的情緒問題是十分困難，因此這段時間為心理治療師帶來無比的挑戰。TQ Intelligence和Family Ties認為，該技術有助長遠紀錄兒童情緒變化，為治療師提供參考，以便為每位兒童制定更合適的治療方案。

Green表示，其服務團隊的治療師正接受相關技術的訓練，將於本周起在當地的學校試用TQ Intelligence，相信將能大大減輕治療師的工作壓力外，也可以更準確地診斷出兒童的情緒問題，及時提供治療方案。

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責任編輯：文睿

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