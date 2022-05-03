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【電子書】亞馬遜Kindle電子閱讀器　將支援EPUB格式

科技 12:00 2022/05/03

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市場上有眾多Kindle以外的電子閱讀器，例如E Ink，但它是支援EPUB格式。（法新社）

電商巨頭亞馬遜（Amazon）旗下的Kindle電子閱讀器，向來只能開啟專有格式KF8/AZW3的電子書檔案，這對習慣閱讀EPUB格式電子書的讀者是頗為不便。據科技網站《Gizmodo》報道， 亞馬遜將於2022年底簡化EPUB電子書轉換為Kindle專有格式的過程，為用家提供更多選擇。

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Kindle最初的電子書文件格式，是基於電子閱讀器應用程式Mobipocket創建的MOBI格式，該格式在2000年首次發布，用於各種PDA和舊的移動設備。多年來，它已經發展成為KF8/AZW3格式，以及現在的KFX格式，但這些都是Kindle的專利。

然而，市場上有眾多Kindle以外的電子閱讀器，例如E Ink，但它是支援EPUB格式，而EPUB是全球最流行的電子書格式。由於亞馬遜一直以來都拒絕支援EPUB格式，意味用戶下載了EPUB格式的電子書，就會無法在Kindle上閱讀，因為兩者是不兼容的。

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不過，亞馬遜最近更新了Kindle個人文件服務，表示從2022年底開始，用戶可通過電郵或Kindle應用程式，將EPUB文件發送到Kindle電子閱讀器上。發送後，Kindle就會將EPUB轉換為Kindle專用的KF8/AZW3格式，讓用戶在Kindle上閱讀。

將不支援舊MOBI文件

此外，由於MOBI文件不再支援最新的Kindle文檔功能，亞馬遜計劃放棄通過Kindle服務發送舊MOBI文件的支援。亞馬遜表示，從2022年底開始，用戶將不再能夠透過Kindle將MOBI（.AZW，.MOBI）文件發送至其Kindle圖書館，但這一變化不會影響Kindle圖書館中已有的任何MOBI文件。

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責任編輯：陳卓賢

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