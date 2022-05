【烏克蘭戰爭】白宮指拜登好想去烏克蘭 但目前無計劃

俄鳥戰爭爆發後,多國領導人均到訪烏克蘭視察。美國總統拜登多次被問會否前往烏克蘭,白宮發言人普薩基周一(2日)表示,白宮會持續評估狀況,拜登都好想去烏克蘭,但而家無計劃去。

美國眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)周末率領民主黨議員代表團突訪烏克蘭首輔,與烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskyy)會面,屬戰爭爆發後,到訪烏克蘭的最高級美國官員。

普薩基(Jen Psaki)周一被問拜登(Joe Biden)會否有相同計劃外訪烏克蘭。普薩基回應指,華府目標是重開大使館,讓大使館人員再次駐留當地。她又指白宮會持續評估局勢,稱

拜登好想去烏克蘭,但而家無計劃要去

(And I know the president would love to visit Ukraine, but there are no plans in the works at this point)。