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【烏克蘭戰爭】白宮指拜登好想去烏克蘭 但目前無計劃

環球社會熱點 11:39 2022/05/03

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俄鳥戰爭爆發後，多國領導人均到訪烏克蘭視察。美國總統拜登多次被問會否前往烏克蘭，白宮發言人普薩基周一（2日）表示，白宮會持續評估狀況，拜登都好想去烏克蘭，但而家無計劃去。

美擬將沒收俄財閥資產出售 援助烏克蘭 【下一頁】

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）周末率領民主黨議員代表團突訪烏克蘭首輔，與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面，屬戰爭爆發後，到訪烏克蘭的最高級美國官員。

普薩基（Jen Psaki）周一被問拜登（Joe Biden）會否有相同計劃外訪烏克蘭。普薩基回應指，華府目標是重開大使館，讓大使館人員再次駐留當地。她又指白宮會持續評估局勢，稱

拜登好想去烏克蘭，但而家無計劃要去

（And I know the president would love to visit Ukraine， but there are no plans in the works at this point）。

拜登上月到訪波蘭華沙期間，曾表示對無法親眼目睹烏克蘭人道主義及破壞感到失望，透露身邊官員不會讓他進入烏克蘭。

俄軍搶農業設備千里運至車臣 一原因令機器報廢 【下一頁】

英國首相約翰遜（Boris Johnson）、波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）、捷克總理費亞拉（Petr Fiala）及斯洛文尼亞總理揚沙（Janez Janša）於上月曾到訪基輔會晤澤連斯基及總理什米哈爾（Denys Shmyhal）。

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責任編輯：郭麗明

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