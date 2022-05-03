  • 24°C
香港時間 : 2022503日 (二) 11:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【黑客攻擊】西班牙首相及國防部長手機　遭間諜軟件「飛馬」入侵

科技 11:24 2022/05/03

分享：

分享：

西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）手機去年遭「飛馬」間諜軟件入侵，黑客從中竊聽及從手機內竊取了「大量數據」。

繼歐盟及英國首相府和外交部的電腦網絡，疑曾被以色列網絡情報公司NSO集團開發的間諜軟件「飛馬」（Pegasus）入侵，西班牙政府昨（2日）表示，首相桑切斯（Pedro Sanchez）及國防大臣羅夫萊斯（Margarita Robles）的手機，去年遭「飛馬」間諜軟件入侵，黑客從中竊聽及從手機內竊取了「大量數據」。

【網絡攻擊】全球去年勒索軟件攻擊數量激增78%　86%企業失去業務或收入

【Twitter】Elon Musk揚言將端到端加密Twitter信息　專家：或增加司法部門調查困難

據英國衛報報道，西班牙總理府首長博拉諾斯（Felix Bolanos）2日早上緊急召開記者會表示，桑切斯的手機去年5月和6月成為攻擊目標，羅夫萊斯的手機則是去年6月成為目標，他們的手機都分別被提取了資料。

博拉諾斯表示，當局已把事件報告移交西班牙最高刑事法院作進一步調查，並強調有關干預是非法，涉及外部官方機構。但他沒有指控哪國涉事，也沒透露哪些數據被盜。

事實上，開發軍事級間諜軟件「飛馬」的NSO集團，去年底被美國列入貿易黑名單。而「飛馬」軟件被揭用來監控全球多國成千上萬維權人士、記者、政客等，引起外界熱烈爭議。

【網絡攻擊】可口可樂系統傳遭黑客攻擊　被盜161GB資料

責任編輯：曾曉汶

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【網絡安全】Microsoft Edge瀏覽器加入免費VPN　每月涵蓋1GB數據用量
今日
【網絡安全】Microsoft Edge瀏覽器加入免費VPN　每月涵蓋1GB數據用量
【網絡陷阱】QR code使用率激增　港人戒心降低或成黑客目標
2022/04/29
【網絡陷阱】QR code使用率激增　港人戒心降低或成黑客目標
【網絡安全】美國懸賞7,800萬　追捕俄羅斯Sandworm黑客
2022/04/28
【網絡安全】美國懸賞7,800萬　追捕俄羅斯Sandworm黑客
【網絡攻擊】物聯網不安全　去年遭黑客攻擊逾9億次
2022/04/27
【網絡攻擊】物聯網不安全　去年遭黑客攻擊逾9億次

你可能感興趣

【網絡安全】Microsoft Edge瀏覽器加入免費VPN　每月涵蓋1GB數據用量
今日 10:01
【網絡安全】Microsoft Edge瀏覽器加入免費VPN　每月涵蓋1GB數據用量
【網絡陷阱】QR code使用率激增　港人戒心降低或成黑客目標
19:25 2022/04/29
【網絡陷阱】QR code使用率激增　港人戒心降低或成黑客目標
【網絡安全】美國懸賞7,800萬　追捕俄羅斯Sandworm黑客
18:46 2022/04/28
【網絡安全】美國懸賞7,800萬　追捕俄羅斯Sandworm黑客
網絡保安 軍事 外交 國防 地緣政治 歐盟 香港 英國 西班牙 美國

下一篇文章

【Meta】Facebook Podcast服務推出僅一年　將於6月3日中止
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Netflix自救】Netflix料訂閱量減200萬　剎停梅根自家動畫救亡
【Netflix自救】Netflix料訂閱量減200萬　剎停梅根自家動畫救亡
【加密貨幣】維基百科關閉BitPay帳戶　停止接受加密貨幣捐款
【加密貨幣】維基百科關閉BitPay帳戶　停止接受加密貨幣捐款
【Google】Android 13即將登場　新隱藏功能搶先曝光
【Google】Android 13即將登場　新隱藏功能搶先曝光
【Twitter】Elon Musk揚言將端到端加密Twitter信息　專家：或增加司法部門調查困難
【Twitter】Elon Musk揚言將端到端加密Twitter信息　專家：或增加司法部門調查困難
【AirTag安全】蘋果增強AirTag通知音量 　被跟蹤者可更易於察覺
【AirTag安全】蘋果增強AirTag通知音量 　被跟蹤者可更易於察覺
【小米爭議】遭印度政府指控涉非法匯款　小米矢口否認：費用賬單合法和真實
【小米爭議】遭印度政府指控涉非法匯款　小米矢口否認：費用賬單合法和真實
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款