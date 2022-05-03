【黑客攻擊】西班牙首相及國防部長手機　遭間諜軟件「飛馬」入侵

▲ 西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）手機去年遭「飛馬」間諜軟件入侵，黑客從中竊聽及從手機內竊取了「大量數據」。

繼歐盟及英國首相府和外交部的電腦網絡，疑曾被以色列網絡情報公司NSO集團開發的間諜軟件「飛馬」（Pegasus）入侵，西班牙政府昨（2日）表示，首相桑切斯（Pedro Sanchez）及國防大臣羅夫萊斯（Margarita Robles）的手機，去年遭「飛馬」間諜軟件入侵，黑客從中竊聽及從手機內竊取了「大量數據」。

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據英國衛報報道，西班牙總理府首長博拉諾斯（Felix Bolanos）2日早上緊急召開記者會表示，桑切斯的手機去年5月和6月成為攻擊目標，羅夫萊斯的手機則是去年6月成為目標，他們的手機都分別被提取了資料。

博拉諾斯表示，當局已把事件報告移交西班牙最高刑事法院作進一步調查，並強調有關干預是非法，涉及外部官方機構。但他沒有指控哪國涉事，也沒透露哪些數據被盜。

事實上，開發軍事級間諜軟件「飛馬」的NSO集團，去年底被美國列入貿易黑名單。而「飛馬」軟件被揭用來監控全球多國成千上萬維權人士、記者、政客等，引起外界熱烈爭議。

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責任編輯：曾曉汶

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