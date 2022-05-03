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【烏克蘭戰爭】德國將支持歐盟禁運俄油 稱已做好準備

環球社會熱點 11:23 2022/05/03

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歐盟已就俄烏戰爭對俄羅斯實施多輪經濟制裁，據報新一輪制裁將針對俄羅斯石油。德國財長林德納周一（2日）表示，將支持歐盟禁止進口俄羅斯原油。林德納指德國已作好減少進口俄羅斯原油的準備，但不想猜測匈牙利等歐盟成員國，是否必須獲得原油豁免。

歐盟增制裁擬分階段斷俄油 匈牙利表明反對 【下一頁】

林德納（Christian Lindner）周一接受美國有線新聞網絡（CNN）採訪時表示，德國將和歐盟就對俄羅斯實施的任何新制裁達成共識。林德納指，德國已準備好實施新的制裁措施，包括石油禁運。他強調，德國已準備好減少石油進口，並指其他國家亦正考慮相關問題。

歐盟已在第5輪制裁中宣布，將逐步同意取消進口俄羅斯煤炭。但對於禁止進口俄羅斯石油，據報歐盟成員國尚未達成共識。《路透社》報道指，匈牙利周一再次重申反對石油禁運。林德納則表示不想猜測匈牙利等部分歐盟成員國，會否獲得石油禁運豁免。

德國有望夏天擺脫依賴俄石油 俄現佔12%進口額 【下一頁】

林德納承認不再依賴俄羅斯天然氣進口需要更多時間，但德國將繼續推進政策，最終將完全擺脫對俄羅斯的依賴。他承認德國目前依賴俄羅斯天然氣，但強調德國不能被勒索，亦不會改變合約條款。

俄羅斯上周以波蘭及保加利亞拒絕使用盧布支付為由，切斷兩國天然氣供應，德國或成下一個被切斷供應國家。德國天然氣分銷商Uniper上周表示，將繼續以歐元支付費用，但相信可以在合乎制裁措施下進行兌換，並指正和德國政府密切合作研究。

林德納表示他希望德國公用事業公司遵守合同條款，即以歐元或美元支付費用。

德國已將俄羅斯天然氣消耗量從俄烏戰爭前的55%，降至35%，但承認為避免經濟衰退，至少仍需繼續從俄羅斯進口天然氣直到明年。

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責任編輯：李俊儀

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