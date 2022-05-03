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【烏克蘭戰爭】馬里烏波爾數百平民 仍滯留鋼鐵廠

環球社會熱點 11:07 2022/05/03

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烏克蘭東南部港口城市馬里烏波爾遭俄軍圍困多日，聯合國與紅十字會組織的人道走廊協助撤離被包圍的平民。但馬里烏波爾鋼鐵廠仍有數百平民受困，市議會指當地周二（3日）早上會有新一輪行動撤離平民。

【烏克蘭戰爭】俄軍搶農業設備千里運至車臣 一原因令機器報廢 【下一頁】

俄軍自俄烏開戰初期以來圍困馬里烏波爾（Mariupol），大量平民滯留當地無法獲得糧食、藥物及水電等基本所需。

《半島電視台》報道指，現時料仍有多達10萬人困於馬里烏波爾。其中2,000人為留守亞速（Azovstal）鋼鐵廠的烏克蘭士兵，也有部分平民困於鋼鐵廠，包括數十名兒童。

聯合國和紅十字會上周六（4月30日）展開行動，希望撤離鋼鐵廠内的老弱婦孺。

美擬將沒收俄財閥資產出售 援助烏克蘭 【下一頁】

首批撤離馬里烏波爾的平民，原定於周一（2日）抵達距離馬里烏波爾西北230公里、現由烏克蘭政府控制的扎波羅熱市（Zaporizhzhia）。

但市議會指負責撤離的巴士未按時到達接送點，導致撤離行動延誤。而且首批撤離平民來自馬里烏波爾市内，而非亞速鋼鐵廠。

而馬里烏波爾市長幕僚指控，當巴士載著首批撤離平民離開時，俄軍隨即展開新一輪炮擊。不過俄軍否認上述指控。

據悉，馬里烏波爾將於周二早上7點（本港中午12點）有新一輪撤離行動。

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責任編輯：鄭錦玲

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