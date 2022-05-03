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【Meta】Facebook Podcast服務推出僅一年　將於6月3日中止

科技 11:00 2022/05/03

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Meta宣布Facebook的Podcast服務將於6月3日中止，而Soundbites及其語音中心（Audio hub）也將於未來數周後關閉。（法新社）

2021年初直播語音平台Clubhouse風靡全球，Facebook也把握語音社交的熱潮，在6月推出一系列包括Podcast服務的語音新功能。但隨著Clubhouse人氣大減，Meta也宣布Facebook的Podcast服務將於6月3日中止，而Soundbites及其語音中心（Audio hub）也將於未來數周後關閉。

【元宇宙】Meta首間實體店5月9日加州開幕　推廣元宇宙產品

Live Audio Rooms   將併入至Facebook Live

另外，Live Audio Rooms功能將會併入至Facebook Live中。Meta 表示，逐步中止以上語音功能是幫助該公司「專注於最有意義的體驗」。

【VR眼鏡】Meta Quest 2無控制器手部追踪功能更新　支援拍手和擊掌動作

據《路透社》報道，Meta現時發展強調元宇宙和購物體驗，而且將專注於與AR、VR相關和TikTok等對手進行競爭，因此逐步脫離在語音領域上發展。

Meta創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）早前也表示，Meta已啟動了一些多年期項目以加速長期投資，尤其是AI基礎設施、商業平台和現實實驗室（Reality Labs），但同時也會放緩一些投資項目的步伐，以維持長期增長水平。

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責任編輯：陳卓賢

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