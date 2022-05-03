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【歐州閃崩】瑞典股市周一5分鐘瀉8%連累歐洲多國股市閃崩　花旗承認有交易員犯錯

股市 10:46 2022/05/03

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【歐州閃崩】瑞典股市周一5分鐘「狂瀉」8%　連累歐洲多國股市閃崩　花旗承認有交易員犯錯

瑞典股市周一（2日）盤中突然5分鐘暴跌8%，引發整個歐洲股市出現「閃電式崩盤」，有外電指，今次事件是由花旗（美：C）交易部門引發，並與納斯達克指數相關的瑞典個股計算錯誤有關。

周一英國股市休市，歐洲股市交易較淡靜，但瑞典斯德哥爾摩 OMX 30 指數早市期間曾5分鐘內大跌8%，成為歐洲區股市跌幅嚴重的指數之一，連累丹麥、挪威、德國、意大利和法國的指數同步下挫，泛歐STOXX 600一度下跌3%，市值一度蒸發3000億歐元。隨後瑞典OMX 30 指數跌勢大幅收窄至1.7%，其他指數同步回升。

花旗：有人輸入交易時出錯 納斯達克：不會取消期間交易

有外電引述花旗回應指：「今天早上，我們的一位交易員在輸入交易時出錯，在幾分鐘內，我們發現了錯誤並進行了糾正。」

而納斯達克駐斯德哥爾摩發言人則表示，今次大幅下跌原因是由一個單一賣方訂單所造成，「下跌的原因是由市場參與者賣出事件所致。我們沒有發現納斯達克交易所系統出現任何干擾」。納斯達克發言人又稱，經過審查，沒有看到任何理由取消在此事件期間進行的交易。

【ET財智Talk】晉達特約：投資機遇「碳」中尋

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花旗（Citigroup，美：C） 美股 歐洲股 花旗銀行 瑞典 斯德哥爾摩 丹麥 挪威 歐洲 意大利

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阿里巴巴股價1小時上落一成　100元關爭持
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