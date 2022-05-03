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【放寬堂食】林鄭宣布5.19第二階段放寬社交距離　3項措施提早5.5放寬、食肆周四起可8人一枱

Hot Talk 11:29 2022/05/03

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【放寬堂食】林鄭月娥：周四起放寬堂食至8人一枱　泳池沙灘可重開、戶外劇烈運動可免戴口罩

行政長官林鄭月娥宣布，5月19日會落實放寬第二階段社交距離措施。因應母親節（5月15日）將至，林鄭月娥表示，食肆會率先在5月5日（星期四）提早獲放寬，堂食每枱人數由4人，放寬至最多8人一枱，另外有兩項社交距離措施也會同日放寬，包括：1）重開泳池、沙灘、水上樂園及水上運動中心；2）市民於戶外劇烈運動時，例如在網球場、籃球場、郊野公園或戶外跑步，不用強制再戴口罩。

5月19日落實的第二階段社交距離放寬措施就包括：

  • 重開酒吧、 酒館、夜店、夜總會、麻雀天九、郵輪，酒吧和酒館容許營業至凌晨2時，最多4人一枱。
  • 食肆堂食由晚上10時放寬至凌晨12時，宴會人數上限放寬至120人。
  • 戲院最多入場人數由50%放寬至85%，在戲院內可以飲食。

林鄭月娥指，在復活節和五一長假期都未見疫情反彈，可讓香港放心往復常之路前進，但強調放寬措施伴隨「疫苗通行證」，現時進入相關場所已要求打兩針疫苗，5月底更要打三針疫苗，才可進入。

她特別指出，小學及國際學校4月19日起先復面授課，至4月29日間發現50名學生、17名教職員染疫，以30多萬學生為基礎，比率非常低，令人相對放心。

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