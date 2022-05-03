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小米（01810）跌近4%　　關鍵止蝕位+今年上望目標即睇

股市 13:33 2022/05/03

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小米 （01810） 半日逆市跌3.9%，收報11.72元，午後續跌逾3%。傳內地傳中央計劃暫停科技股監管，科技股今早個別發展，小米關鍵止蝕位、今年上望目標多少？→【按此速睇更多焦點股分析：科技股策略港股後市滙豐 （00005）

重溫今早《ET開市直擊》【按此

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恒指企穩二萬一上望多少？

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↓↓【重溫上日焦點股策略】↓↓

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欄名 : 3分鐘睇股

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