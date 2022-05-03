小米（01810）跌近4% 關鍵止蝕位+今年上望目標即睇 股市 13:33 2022/05/03 分享： 分享： 小米 （01810） 半日逆市跌3.9%，收報11.72元，午後續跌逾3%。傳內地傳中央計劃暫停科技股監管，科技股今早個別發展，小米關鍵止蝕位、今年上望目標多少？→【按此速睇】更多焦點股分析：科技股策略、港股後市、滙豐 （00005） 重溫今早《ET開市直擊》【按此】 同場加映：晉達特約－投資機遇「碳」中尋 更多焦點股買賣策略： 科技股進取、保守操作一覽 恒指企穩二萬一上望多少？ 銀行股 滙豐仍是2022首選股 中銀vs滙豐點揀好？ 友邦幾錢要沽貨離場 中資電訊股 中移動分注吸納策略 油股 中海油食息賺價策略 穩陣收息 領展有望上破70元 綠債宜睇中長綫回報 ↓↓【重溫上日焦點股策略】↓↓ Tesla（TSLA.US）重上900美元怎部署？ 聯儲局會否加息0.75厘？ 美匯指數隨時再上衝？ 李卓穎推介4隻公用收息股 比亞迪1211 VS Tesla業績分析比較 長江基建1038長短線吸納策略 中海油883繼續跑贏大市？ 美團3690短炒攻略 廣汽2238上望阻力位 比亞迪1211業績解碼+入市策略 滙豐005反彈可溝貨？ 贛鋒鋰業1772兩大前景憂慮+持貨部署 Meta（FB.US）勁升18%可追入？ 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 中移動941破底 趁低吸納收息時機到？ 2022/04/27 中移動941破底 趁低吸納收息時機到？ 贛鋒鋰業（ 01772）破底後反彈 溫傑分享最新睇法 2022/04/27 贛鋒鋰業（ 01772）破底後反彈 溫傑分享最新睇法 【ET開市直擊】港股、美股繼續淡？短綫操作自保攻略（附time code） 2022/04/28 【ET開市直擊】港股、美股繼續淡？短綫操作自保攻略（附time code） 【開市追揸沽】中概股摘牌風波未息 港股能否避過風眼（附time code） 2022/04/25 【開市追揸沽】中概股摘牌風波未息 港股能否避過風眼（附time code） 你可能感興趣 中移動941破底 趁低吸納收息時機到？ 18:33 2022/04/27 中移動941破底 趁低吸納收息時機到？ 贛鋒鋰業（ 01772）破底後反彈 溫傑分享最新睇法 16:05 2022/04/27 贛鋒鋰業（ 01772）破底後反彈 溫傑分享最新睇法 【ET開市直擊】港股、美股繼續淡？短綫操作自保攻略（附time code） 08:55 2022/04/28 【ET開市直擊】港股、美股繼續淡？短綫操作自保攻略（附time code） 最新專欄文章 更多 高息股策略｜中移動息率7.7厘 現價先小注再吼位加碼 2022/04/29 高息股策略｜中移動息率7.7厘 現價先小注再吼位加碼 美股反彈乏力 跟大隊持現金 VS 撈底教你點揀 2022/04/28 美股反彈乏力 跟大隊持現金 VS 撈底教你點揀 中移動941破底 趁低吸納收息時機到？ 2022/04/27 中移動941破底 趁低吸納收息時機到？ 贛鋒鋰業（ 01772）破底後反彈 溫傑分享最新睇法 2022/04/27 贛鋒鋰業（ 01772）破底後反彈 溫傑分享最新睇法 馬斯克成功收購Twitter 追Twitter（TWTR.US）定Tesla（TSLA.US）更值博？ 2022/04/26 馬斯克成功收購Twitter 追Twitter（TWTR.US）定Tesla（TSLA.US）更值博？ 領展 Tesla 銀行 電訊 中資電訊股 滙豐控股（00005） 撈底 美國聯儲局 公用股 收息產品