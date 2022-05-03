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吉利汽車175高位持貨減磅策略：反彈到幾多錢要先逃生？

股市 15:34 2022/05/03

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吉利汽車 （00175） 今午微跌少於1%，暫報12.38元。吉利股價自去年12月始愈跌愈深，高位持貨怎減磅？→【按此速睇更多焦點股分析：中海油 （00883）滙豐 （00005）贛鋒鋰業 （01772）小米 （01810）科技股策略港股後市

重溫今早《ET開市直擊》【按此

更多焦點股買賣策略：

中海油883跌1%要減持？

滙豐005再試60元機會多大？

贛鋒鋰業1772可趁低吸納？

小米1810關鍵止蝕位+上望目標

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恒指企穩二萬一上望多少？

銀行股

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聯儲局會否加息0.75厘？

美匯指數隨時再上衝？

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滙豐005反彈可溝貨？

贛鋒鋰業1772兩大前景憂慮+持貨部署

Meta（FB.US）勁升18%可追入？

欄名 : 3分鐘睇股

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減持 吉利汽車（00175） 贛鋒鋰業（01772） 領展 Tesla 銀行 電訊 中資電訊股 滙豐控股（00005） 撈底

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