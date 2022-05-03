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【馬雲行蹤】央視曾報道杭州拘「馬某」涉違國家安全、後改稱「馬某某」　阿里巴巴跌9%後倒升、馬雲現身種樹？

股市 11:15 2022/05/03

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【互聯網監管】央視曾報道杭州拘「馬某」涉違國家安全　後改稱「馬某某」為馬雲解圍、阿里巴巴股價跌9%後反彈

央視於周二（3日）早上9時報道，杭州市國家安全局對涉嫌利用網絡從事危害國家安全活動人員「馬某」依法採取刑事強制措施，引發外界聯想涉及阿里巴巴 （09988） 創辦人馬雲。據本報了解，案件不涉及馬雲，而《環球時報》前總編輯胡鍚進亦在微博指，杭州市國家安全局拘捕的是「馬某某」，而非「馬某」，即意味並非馬雲。阿里巴巴早市一度跌逾9%，至上午11時15分，阿里巴巴重上「紅底股」並倒升，暫報102.2元，即市成交增至71億元。

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大學副教授黃日涵發帖文指馬雲5.1種樹　較央視報道拘捕日更晚

據央視新聞最初報導，杭州市國家安全局4月25日依法對勾結境外反華敵對勢力，涉嫌從事煽動分裂國家、煽動顛覆國家政權等危害國家安全活動的「馬某」採取刑事強制措施，目前此案正在深入調查中。

阿里巴巴股價異動後，央視新聞更新報導，將「馬某」更改為「馬某某」，變相為馬雲解圍。

華僑大學副教授黃日涵在微博發文指，馬雲5月1日仍出席種樹活動，日期較央視所指的4月25日行動更晚，並附上相關相片，但相片未能明確確認日期。

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